VideoRozhněvaní Albánci zničili stavební buňky u plánovaného resortu Trumpovy rodiny


před 36 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Tisíce lidí v Albánii o víkendu znovu vyšly do ulic protestovat proti tamní vládě a plánu Američanů postavit luxusní resort kolem chráněné laguny Narta. Demonstranti požadují konec kabinetu Ediho Ramy i přes to, že slibuje, že identifikuje všechny body, které nesplňují kritéria a standardy EU. Záměr firmy, za kterou stojí rodina prezidenta USA Donalda Trumpa – dcera Ivanka a zeť Jared Kushner –, albánská vláda podporuje. Protestům se začalo říkat Plameňáková revoluce – podle vzácné fauny v laguně.

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VideoRozhněvaní Albánci zničili stavební buňky u plánovaného resortu Trumpovy rodiny

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