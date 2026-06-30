Orbán zatajil reálnou výši deficitu rozpočtu, prohlásil Magyar

Nový maďarský premiér Péter Magyar obvinil bývalou vládu Viktora Orbána ze zatajování výše deficitu státního rozpočtu, který by letos mohl překročit osm procent HDP – což je více než dvojnásobek deklarovaného cíle, o němž mluvil Orbán, napsal list Financial Times.
Orbán dříve mluvil o tom, že deficit veřejných financí pro letošní rok bude 3,7 procenta HDP, poté zmiňoval pět procent, připomínají Financial Times (FT). Orbánovi vlastní úředníci předpokládali, že deficit bude činit 6,8 procenta, sdělil Magyar s tím, že nové audity ukázaly, že schodek by bez nedávné dohody o uvolnění zmrazených fondů Evropské unie překročil osm procent.
„Lhali Maďarům,“ prohlásil Magyar ve videu na facebooku. Čísla týkající se rozpočtového deficitu uvedená v oficiálních dokumentech Orbánovou vládou a to, co nyní vidíme, se navzájem nijak nepodobá, dodal dle FT současný maďarský premiér.
Od svého nástupu do úřadu Magyar urychleně prosadil protikorupční a proevropská opatření, včetně připojení se k Úřadu evropského veřejného žalobce a posílení domácích protikorupčních institucí. FT současně poznamenává, že Magyarovo vykreslení stavu veřejných financí mu může také poskytnout politické krytí k tomu, aby omezil nebo odložil sliby týkající se výdajů na zdravotnictví a školství.
Podmínky pro přijetí eura
Magyar v dubnu porazil Orbána ve volbách. V kampani mimo jiné sliboval, že omezí korupci, obnoví postavení Maďarska v Evropské unii a nakonec přijme euro, jehož pravidla vyžadují rozpočtový deficit pod třemi procenty HDP, připomíná FT.
Ministr financí András Kármán minulý týden označil deficit za „nejtěžší výzvu“ na cestě Budapešti k evropské měně. Uvedl, že do konce srpna předloží upravený rozpočet na letošní rok.
Orbán po většinu svého působení v úřadu premiéra, které trvalo 16 let, dodržoval přísnou rozpočtovou disciplínu. Po vypuknutí pandemie covidu-19 však měl potíže znovu získat kontrolu nad situací, píší FT. Maďarský schodek se v posledních letech pohyboval kolem šesti až sedmi procent HDP, než maďarský statistický úřad loni oznámil jeho pokles na 4,7 procenta.
Orbán, bývalý ministr financí ani maďarský statistický úřad na žádosti o komentář pro FT bezprostředně nereagovali.