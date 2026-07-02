V Dyji uhynuly kvůli nedostatku kyslíku až dvě tuny ryb

Extrémní počasí posledního týdne stojí za úhynem dle informací ČT až dvou tun ryb v Dyji v Bulharech na Břeclavsku. Ministerstvo zemědělství mluví o asi tuně. Vysoké teploty způsobily prudký pokles rozpuštěného kyslíku ve vodě. Hasiči vodu provzdušňují a postavili stěnu k záchytu uhynulých ryb, zaměstnanci Povodí Moravy odebírají vzorky.
„Norná stěna je natažená, ale čeká se na to, až sem voda donese uhynulé ryby,“ řekl v poledne redaktor České televize Petr Minařík. Pak je rybáři a hasiči vyloví.
„V průběhu noci došlo k prudkému poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyji pod Novomlýnskými nádržemi z odpoledních osmi miligramů na litr až na nulu přibližně kolem třetí hodiny ranní,“ upřesnila dopoledne mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Nedostatek kyslíku byl pak příčinou úhynu ryb. „Během dopoledne se začala situace zlepšovat díky provzdušňování a fotosyntéze,“ popsal Minařík.
„Odtok z nádrže nelze s ohledem na již sníženou hladinu vody v ní a dlouhotrvající extrémně nízké hodnoty přítoku více navýšit,“ sdělila Kučerová.
Pokles kyslíku rozpuštěného ve vodě je často spojený s vyšší teplotou vody, nastává tak v delších obdobích vysokých teplot. Na jihu Moravy překračovaly teploty po dva týdny 30 stupňů Celsia, v uplynulých dnech dosahovaly až extrémních 38 či 39 stupňů.
Za loňské léto evidovalo Povodí Moravy osm úhynů ryb kvůli nedostatku kyslíku, pod nádrží Nové Mlýny jich uhynulo před rokem z tohoto důvodu asi 30 tun.