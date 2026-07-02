V Dyji uhynuly kvůli nedostatku kyslíku až dvě tuny ryb


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Extrémní počasí posledního týdne stojí za úhynem dle informací ČT až dvou tun ryb v Dyji v Bulharech na Břeclavsku. Ministerstvo zemědělství mluví o asi tuně. Vysoké teploty způsobily prudký pokles rozpuštěného kyslíku ve vodě. Hasiči vodu provzdušňují a postavili stěnu k záchytu uhynulých ryb, zaměstnanci Povodí Moravy odebírají vzorky.

„Norná stěna je natažená, ale čeká se na to, až sem voda donese uhynulé ryby,“ řekl v poledne redaktor České televize Petr Minařík. Pak je rybáři a hasiči vyloví.

„V průběhu noci došlo k prudkému poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyji pod Novomlýnskými nádržemi z odpoledních osmi miligramů na litr až na nulu přibližně kolem třetí hodiny ranní,“ upřesnila dopoledne mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

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Zdroj: ČT24

Nedostatek kyslíku byl pak příčinou úhynu ryb. „Během dopoledne se začala situace zlepšovat díky provzdušňování a fotosyntéze,“ popsal Minařík.

„Odtok z nádrže nelze s ohledem na již sníženou hladinu vody v ní a dlouhotrvající extrémně nízké hodnoty přítoku více navýšit,“ sdělila Kučerová.

Pokles kyslíku rozpuštěného ve vodě je často spojený s vyšší teplotou vody, nastává tak v delších obdobích vysokých teplot. Na jihu Moravy překračovaly teploty po dva týdny 30 stupňů Celsia, v uplynulých dnech dosahovaly až extrémních 38 či 39 stupňů.

Za loňské léto evidovalo Povodí Moravy osm úhynů ryb kvůli nedostatku kyslíku, pod nádrží Nové Mlýny jich uhynulo před rokem z tohoto důvodu asi 30 tun.

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