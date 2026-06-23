Policie zasahuje v Čelákovicích kvůli muži se střelnou zbraní

V Čelákovicích na Praze-východ byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, a to včetně zásahové jednotky. Další informace poskytneme, jakmile to bude možné, uvedl mluvčí policie Pavel Truxa. Poté policie sdělila, že je učiliště prázdné a nenacházejí se v něm žádní žáci. O které učiliště jde, zatím Truxa nesdělil.
Policie zveřejnila o hledaném ozbrojeném muži další údaje včetně toho, že má být ve špatném psychickém stavu a jaký vůz by měl řídit. Podle policejní databáze pátraní se jedná o nebezpečnou osobu.
„Pátrání po muži probíhá na několika místech Česka (Nový Bydžov a Praha). Vyhodnocujeme všechny poznatky a dostupné informace. Jejich relevanci vyhodnocujeme průběžně, nicméně zatím bližší informace k jeho aktuálnímu výskytu nemáme,“ napsala policie na síti X.
„Na opatření se podílejí i kolegové z Prahy a Královéhradeckého kraje. Aktuálně jsou také jednotky policie mimo jiné u budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Jedná se především o preventivní vyhodnocení poznatků k jeho pohybu,“ dodala policie.
„Učiliště je prázdné, nenachází se v něm žádní žáci, v okolí jsou všechny dostupné síly a prostředky“, sdělila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
„Posíláme na místo preventivně inspektora provozu a čekáme na další pokyny Policie České republiky,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.