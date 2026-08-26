SOUHRN: Zásadní události středy 26. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 26. srpna 2026.
Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely
Poslanci 104 hlasy definitivně schválili vládní novelu k veřejným rozpočtům. Zvrátili tak veto prezidenta Petra Pavla, podle nějž novela „ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz“. Vládní koalice nevyslyšela obavy opozice z přehnaného utrácení a růstu státního dluhu. Předseda ODS Martin Kupka potvrdil, že opozice hodlá napadnout novelu u Ústavního soudu.
Přívalové povodně v Nepálu a Tibetu zabily desítky lidí, stovky se pohřešují
Nejméně 95 obětí si podle nové bilance vyžádaly ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu, informovala místní policie. Nepálská správa cestovního ruchu zároveň eviduje 384 pohřešovaných cestovatelů, z nichž 291 jsou cizinci. Čeští občané mezi dosud uvedenými pohřešovanými nejsou. Záchranné práce pokračují.
Krapinec odstoupil z čela Českých drah
Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah (ČD) Michal Krapinec ve středu odstoupil z čela státního dopravce, ve funkci skončí ke konci srpna. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová, informoval po jednání dozorčí rady společnosti její místopředseda Dan Ťok.
Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích
Americká technologická společnost Meta Platforms se dohodla na mimosoudním urovnání sporu, v němž ji devětadvacet států USA viní z toho, že sociální sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost, a zatajovala tyto dopady před veřejností. Státy také firmu viní z neoprávněného shromažďování a využívání osobních údajů dětí používajících její platformy. Dohodu ještě musí schválit soud.
Republikánské primárky v Jižní Karolíně vyhrála sestra zesnulého senátora Grahama
Sestra nedávno zesnulého amerického senátora Lindseyho Grahama Darline získala republikánskou nominaci pro listopadové kongresové volby, v nichž budou Američané vybírat jeho nástupce. Grahamová se po smrti bratra stala prozatímní senátorkou do konce volebního období, v primárkách ve státě Jižní Karolína porazila kongresmana Ralpha Normana, informovaly agentury AP a Reuters.
Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky
V Praze byla zahájena kompletní obnova barokní Invalidovny za 2,15 miliardy korun. Půjde o dosud největší investici Národního památkového ústavu (NPÚ), stavbaři od projektu převzali symbolický klíč. Na volném pozemku v jižním úseku u historické části památky vybudují dvě moderní přístavby pro Pražský filharmonický sbor a technické zázemí. Veřejnost se má do obnovené Invalidovny poprvé podívat v roce 2030.
Krymsko-konžská hemoragická horečka se šíří Evropou. Může se dostat i do Česka
Do Evropy stále více pronikají dříve exotické nemoci. Jednou z nich je krymsko-konžská hemoragická horečka, která se letos dostala výrazněji na Pyrenejský poloostrov. Tamní vědci hledají poučení v Kosovu, které si už prošlo většími vlnami.