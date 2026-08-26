SOUHRN: Zásadní události středy 26. srpna


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 26. srpna 2026.

Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

Poslanci 104 hlasy definitivně schválili vládní novelu k veřejným rozpočtům. Zvrátili tak veto prezidenta Petra Pavla, podle nějž novela „ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz“. Vládní koalice nevyslyšela obavy opozice z přehnaného utrácení a růstu státního dluhu. Předseda ODS Martin Kupka potvrdil, že opozice hodlá napadnout novelu u Ústavního soudu.

Více k tématu
Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)


Přívalové povodně v Nepálu a Tibetu zabily desítky lidí, stovky se pohřešují

Nejméně 95 obětí si podle nové bilance vyžádaly ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu, informovala místní policie. Nepálská správa cestovního ruchu zároveň eviduje 384 pohřešovaných cestovatelů, z nichž 291 jsou cizinci. Čeští občané mezi dosud uvedenými pohřešovanými nejsou. Záchranné práce pokračují.

Více k tématu
Přívalové povodně v Nepálu a Tibetu zabily desítky lidí, stovky se pohřešují
Následky povodní v Nepálu (26. srpna 2026)


Krapinec odstoupil z čela Českých drah

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah (ČD) Michal Krapinec ve středu odstoupil z čela státního dopravce, ve funkci skončí ke konci srpna. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová, informoval po jednání dozorčí rady společnosti její místopředseda Dan Ťok.

Více k tématu
Krapinec odstoupil z čela Českých drah
Končící generální ředitel Český drah Michal Krapinec na snímku z února 2026


Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích

Americká technologická společnost Meta Platforms se dohodla na mimosoudním urovnání sporu, v němž ji devětadvacet států USA viní z toho, že sociální sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost, a zatajovala tyto dopady před veřejností. Státy také firmu viní z neoprávněného shromažďování a využívání osobních údajů dětí používajících její platformy. Dohodu ještě musí schválit soud.

Více k tématu
Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích
Logo společnosti Meta Platforms před jejím sídlem v Mountain View v Kalifornii


Republikánské primárky v Jižní Karolíně vyhrála sestra zesnulého senátora Grahama

Sestra nedávno zesnulého amerického senátora Lindseyho Grahama Darline získala republikánskou nominaci pro listopadové kongresové volby, v nichž budou Američané vybírat jeho nástupce. Grahamová se po smrti bratra stala prozatímní senátorkou do konce volebního období, v primárkách ve státě Jižní Karolína porazila kongresmana Ralpha Normana, informovaly agentury AP a Reuters.

Více k tématu
Republikánské primárky v Jižní Karolíně vyhrála sestra zesnulého senátora Grahama
Darline Grahamová


Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky

V Praze byla zahájena kompletní obnova barokní Invalidovny za 2,15 miliardy korun. Půjde o dosud největší investici Národního památkového ústavu (NPÚ), stavbaři od projektu převzali symbolický klíč. Na volném pozemku v jižním úseku u historické části památky vybudují dvě moderní přístavby pro Pražský filharmonický sbor a technické zázemí. Veřejnost se má do obnovené Invalidovny poprvé podívat v roce 2030.

Více k tématu
Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky
Pražská Invalidovna


Krymsko-konžská hemoragická horečka se šíří Evropou. Může se dostat i do Česka

Do Evropy stále více pronikají dříve exotické nemoci. Jednou z nich je krymsko-konžská hemoragická horečka, která se letos dostala výrazněji na Pyrenejský poloostrov. Tamní vědci hledají poučení v Kosovu, které si už prošlo většími vlnami.

Více k tématu
Krymsko-konžská hemoragická horečka se šíří Evropou. Může se dostat i do Česka
Částice viru krymsko-konžské hemoragické horečky (žlutě) v tkáni

Výběr redakce

„Obrovské ztráty“. Přívalové povodně v Nepálu a Tibetu zabily desítky lidí

„Obrovské ztráty“. Přívalové povodně v Nepálu a Tibetu zabily desítky lidí

12:53Aktualizovánopřed 9 mminutami
Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích

Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích

15:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

10:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Krapinec odstoupil z čela Českých drah

Krapinec odstoupil z čela Českých drah

14:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

03:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Írán se podle revolučních gard s Ománem dohodl na podílech na Hormuzu

Írán se podle revolučních gard s Ománem dohodl na podílech na Hormuzu

15:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky

Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky

před 5 hhodinami
Soudy začínají rozhodovat o žalobách rolnického fondu na firmy z Agrofertu

Soudy začínají rozhodovat o žalobách rolnického fondu na firmy z Agrofertu

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události středy 26. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 26. srpna 2026.
před 43 mminutami

O čem plánujeme informovat ve středu 26. srpna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 25. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 25. srpna 2026.
včera v 18:27

VideoČasto se stanou věci, kterým by málokdo věřil, říkají Reportéři ČT Vrána a Vlach

Někdy se stanou věci, kterým by málokdo věřil, že se vůbec můžou stát. Řeč je o regionálních kauzách, které jsou leckdy tak překvapivé, že svou zajímavostí předčí i události na celostátní úrovni. Jaké kauzy se nejčastěji v regionech řeší? Jak snášejí zvídavé otázky místní podnikatelé a politici? Také o tom je podcast, ve kterém Janě Neumannové odpovídají reportéři Karel Vrána a Tomáš Vlach. Druhý jmenovaný přidává i své postřehy z častých návštěv Ukrajiny. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme reportéry, kteří pro vás kauzy a reportáže natáčejí.
včera v 13:45

SOUHRN: Zásadní události pondělí 24. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 24. srpna 2026.
24. 8. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 23. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 23. srpna 2026.
23. 8. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 22. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 22. srpna 2026.
22. 8. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 21. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 21. srpna 2026.
21. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

před 2 hhodinami
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

před 3 hhodinami
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

včera v 17:55
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

včera v 17:18
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

včera v 10:19
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026