Krapinec odstoupil z čela Českých drah

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah (ČD) Michal Krapinec ve středu odstoupil z čela státního dopravce, ve funkci skončí ke konci srpna. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová, informoval po jednání dozorčí rady společnosti její místopředseda Dan Ťok.
Krapinec byl šéfem ČD od roku 2022, kdy uspěl ve výběrovém řízení. Dozorčí rada se jeho postem ve středu mimořádně zabývala kvůli tomu, že nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň Důvěrné. Krapinec krok zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje.
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD), jenž byl Krapincovým předchůdcem v čele drah, ovšem byla prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa ČD v roce 2022. Už dříve označil Krapincův postup za nestandardní.
Bezpečnostní prověrky umožňují jejich držitelům seznamovat se s některými utajenými skutečnostmi. Stupeň Důvěrné je druhý nejnižší ze čtyř. Nižší je jen kategorie Vyhrazené, kdy prověrku může vydat i třeba zaměstnavatel.
K získání vyšších stupňů musí žadatele prověřit Národní bezpečnostní úřad. Kontroluje osobní údaje, dřívější i současné zaměstnání, finanční a majetkové poměry, rodinné a sociální vztahy nebo trestní minulost. Řízení trvá několik měsíců.