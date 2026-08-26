Důležité
Šéf Českých drah Krapinec odstoupil z funkce Zobrazit

Krapinec odstoupil z čela Českých drah


26. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah (ČD) Michal Krapinec ve středu odstoupil z čela státního dopravce, ve funkci skončí ke konci srpna. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová, informoval po jednání dozorčí rady společnosti její místopředseda Dan Ťok.

Krapinec byl šéfem ČD od roku 2022, kdy uspěl ve výběrovém řízení. Dozorčí rada se jeho postem ve středu mimořádně zabývala kvůli tomu, že nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň Důvěrné. Krapinec krok zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje.

Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD), jenž byl Krapincovým předchůdcem v čele drah, ovšem byla prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa ČD v roce 2022. Už dříve označil Krapincův postup za nestandardní.

Šéf ČD vrátil bezpečnostní prověrku, ministr to nechá prověřit, píší Seznam Zprávy
Šéf Českých drah Michal Krapinec

Bezpečnostní prověrky umožňují jejich držitelům seznamovat se s některými utajenými skutečnostmi. Stupeň Důvěrné je druhý nejnižší ze čtyř. Nižší je jen kategorie Vyhrazené, kdy prověrku může vydat i třeba zaměstnavatel.

K získání vyšších stupňů musí žadatele prověřit Národní bezpečnostní úřad. Kontroluje osobní údaje, dřívější i současné zaměstnání, finanční a majetkové poměry, rodinné a sociální vztahy nebo trestní minulost. Řízení trvá několik měsíců.

Výběr redakce

Krapinec odstoupil z čela Českých drah

Krapinec odstoupil z čela Českých drah

14:26Aktualizovánopřed 1 mminutou
Po přívalových povodních jsou v Nepálu a Tibetu mrtví a stovky pohřešovaných

Po přívalových povodních jsou v Nepálu a Tibetu mrtví a stovky pohřešovaných

12:53Aktualizovánopřed 12 mminutami
Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

10:36Aktualizovánopřed 42 mminutami
Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

ŽivěSněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

03:22Aktualizovánopřed 45 mminutami
Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky

Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky

před 47 mminutami
Soudy začínají rozhodovat o žalobách rolnického fondu na firmy z Agrofertu

Soudy začínají rozhodovat o žalobách rolnického fondu na firmy z Agrofertu

před 58 mminutami
Ministerstvo porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl soud

Ministerstvo porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl soud

11:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při požáru pákistánské nemocnice zemřelo čtrnáct novorozenců

Při požáru pákistánské nemocnice zemřelo čtrnáct novorozenců

07:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Krapinec odstoupil z čela Českých drah

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah (ČD) Michal Krapinec ve středu odstoupil z čela státního dopravce, ve funkci skončí ke konci srpna. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová, informoval po jednání dozorčí rady společnosti její místopředseda Dan Ťok.
14:26Aktualizovánopřed 1 mminutou

Odbory veřejné sféry souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek

Odbory veřejné sféry podpořily vládní návrh na změnu platových tabulek. Po jejich přenastavení pak chtějí s kabinetem ještě vyjednávat o přidání pro příští rok. Po jednání předáků svazů veřejného sektoru to sdělili předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a šéf svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Podle návrhu by žádný z tarifů neměl být pod minimální mzdou či zaručeným platem. Spolu s nejnižším výdělkem by se pak částky pravidelně valorizovaly.
před 13 mminutami

Mexičan, o něhož usilují USA, nabízel českému soudu kauci milion eur

Jeden ze dvou Mexičanů, kteří v české vazbě čekají na vydávací řízení do USA, za sebe nabízel kauci milion eur (24,1 milionu korun). Justice peněžitou záruku nepřijala s odůvodněním, že by tyto peníze mohly pocházet z trestné činnosti či prostředí organizované zločinecké skupiny, uvedla mluvčí pražského vrchního soudu Eliška Duchková. USA se vydání dvojice zadržených domáhají pro drogovou a teroristickou kriminalitu, Mexičanům hrozí až doživotní trest.
před 36 mminutami

ŽivěSněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

Poslanci 104 hlasy definitivně schválili vládní novelu k veřejným rozpočtům. Zvrátili tak veto prezidenta Petra Pavla, podle nějž novela „ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz“. Vládní koalice nevyslyšela obavy opozice z přehnaného utrácení a růstu státního dluhu. Předseda ODS Martin Kupka potvrdil, že opozice hodlá napadnout novelu u Ústavního soudu.
03:22Aktualizovánopřed 45 mminutami

Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky

V Praze byla zahájena kompletní obnova barokní Invalidovny za 2,15 miliardy korun. Půjde o dosud největší investici Národního památkového ústavu (NPÚ), stavbaři od projektu převzali symbolický klíč. Na volném pozemku v jižním úseku u historické části památky vybudují dvě moderní přístavby pro Pražský filharmonický sbor a technické zázemí. Veřejnost se má do obnovené Invalidovny poprvé podívat v roce 2030.
před 47 mminutami

Soudy začínají rozhodovat o žalobách rolnického fondu na firmy z Agrofertu

Tři menší firmy z holdingu Agrofert by měly vracet dotace Podpůrnému garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF), rozhodly okresní soudy na základě platebního rozkazu. Celkem by mělo jít o necelý milion a půl korun. Firmy se brání a podaly proti rozhodnutí odpor. Soudy tak budou věc řešit znovu. Potvrdili to ČT mluvčí jednotlivých soudů. PGRLF vede obdobný spor ještě s dalšími 25 dceřinými firmami Agrofertu. Fond dotace vymáhá kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš (ANO) poprvé premiérem.
před 58 mminutami

Ministerstvo porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl soud

Zařazením do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022 ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7. Rozsudek není pravomocný. Omluvu hnutí soud nepřiznal. Ministerstvo vnitra rozsudek nebude komentovat, dokud neobdrží jeho písemné odůvodnění. Soud původně žalobu zamítl, rozsudek však loni v říjnu zrušil odvolací senát Městského soudu v Praze, který zároveň nařídil, aby věc projednal jiný soudce.
11:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Antimonopolní úřad uložil firmám O2 a Sherlog za kartel pokutu přes 280 milionů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu 262,3 milionu korun firmě O2 Czech Republic a 18,4 milionu korun firmě Sherlog Technology za kartelovou dohodu při nabídce a prodeji služeb monitoringu aut a dalších dopravních prostředků a elektronických knih jízd. Sherlog se také nesmí půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí je nepravomocné. O2 s ním nesouhlasí, podá proti němu rozklad a případně se bude bránit soudní cestou.
10:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

před 20 hhodinami
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

před 21 hhodinami
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

včera v 10:19
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026