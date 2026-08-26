Poslanci se vrátí k novele k rozpočtům, koalice zřejmě přehlasuje prezidentovo veto

Sněmovna bude ve středu pokračovat v opakovaném projednávání vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého „ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz“. Vládní koalice veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu hodlá napadnout u Ústavního soudu.
Schůze dolní komory začala v úterý dopoledne. Jednací den vyplnili zejména opoziční zástupci navrhováním úprav programu, neprosadili žádnou. Debata zabrala i s hlasováním asi deset hodin. Následně poslanci zahájili diskusi k novele. Zatím trvala asi hodinu.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už v úvodu poslaneckého jednání předlohu hájila. Pavel se podle ní svým vetem ztotožnil s opoziční rétorikou. Nechrání podle ní veřejné finance, ale vetoval hospodářský růst, obranyschopnost a investice. Opoziční řečníci mluvili v souvislosti s novelou o kreditní kartě, bianco šeku na další stovky miliard výdajů na dluh a s úrokem.