Poslanci se vrátí k novele k rozpočtům, koalice zřejmě přehlasuje prezidentovo veto


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Sněmovna bude ve středu pokračovat v opakovaném projednávání vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého „ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz“. Vládní koalice veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu hodlá napadnout u Ústavního soudu.

Schůze dolní komory začala v úterý dopoledne. Jednací den vyplnili zejména opoziční zástupci navrhováním úprav programu, neprosadili žádnou. Debata zabrala i s hlasováním asi deset hodin. Následně poslanci zahájili diskusi k novele. Zatím trvala asi hodinu.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už v úvodu poslaneckého jednání předlohu hájila. Pavel se podle ní svým vetem ztotožnil s opoziční rétorikou. Nechrání podle ní veřejné finance, ale vetoval hospodářský růst, obranyschopnost a investice. Opoziční řečníci mluvili v souvislosti s novelou o kreditní kartě, bianco šeku na další stovky miliard výdajů na dluh a s úrokem.

Sněmovna přerušila projednávání Pavlova veta novely k rozpočtům
Předseda ODS Martin Kupka hovoří ve sněmovně ohledně vládní novely k veřejným rozpočtům

Výběr redakce

Zemřela první dáma americké country a filantropka Dolly Partonová

Zemřela první dáma americké country a filantropka Dolly Partonová

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Sněmovna přerušila projednávání Pavlova veta novely k rozpočtům

Sněmovna přerušila projednávání Pavlova veta novely k rozpočtům

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Ministerstvo ukončuje připomínky ke kulturní politice. Nikdo nás nepřizval, říkají umělci

Ministerstvo ukončuje připomínky ke kulturní politice. Nikdo nás nepřizval, říkají umělci

před 7 hhodinami
Slovenská policie oznámila, že překazila útok na továrnu na drony

Slovenská policie oznámila, že překazila útok na továrnu na drony

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně byla přerušena. Majitel chce část zachovat

Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně byla přerušena. Majitel chce část zachovat

před 12 hhodinami
Soud vzal do vazby bývalou zástupkyni šéfa Zelenského kanceláře, stanovil kauci

Soud vzal do vazby bývalou zástupkyni šéfa Zelenského kanceláře, stanovil kauci

před 14 hhodinami
Arménské úřady zadržely exprezidenta Kočarjana

Arménské úřady zadržely exprezidenta Kočarjana

před 15 hhodinami
Jih Francie zasáhlo tornádo, zranění utrpělo 41 lidí

Jih Francie zasáhlo tornádo, zranění utrpělo 41 lidí

24. 8. 2026Aktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Poslanci se vrátí k novele k rozpočtům, koalice zřejmě přehlasuje prezidentovo veto

Sněmovna bude ve středu pokračovat v opakovaném projednávání vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého „ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz“. Vládní koalice veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu hodlá napadnout u Ústavního soudu.
před 28 mminutami

Sněmovna přerušila projednávání Pavlova veta novely k rozpočtům

Sněmovna přerušila do středečního rána projednávání vládní novely k veřejným rozpočtům, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Vládní tábor chce veto přehlasovat. Většinu jednacího dne vyplnily debaty o programu schůze. Opozice kromě sdílení výhrad k novele navrhovala řešit i jiná témata, zejména opatření proti suchu. Koalice ale podle očekávání pět desítek opozičních návrhů na doplňky programu odmítla hlasy zpravidla stovky ze 169 přítomných poslanců.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Ministerstvo ukončuje připomínky ke kulturní politice. Nikdo nás nepřizval, říkají umělci

Ministerstvo kultury v úterý uzavírá připomínky odborné veřejnosti k návrhu nové státní kulturní politiky do roku 2030. Někteří zástupci umělecké sféry si stěžují, že je k tvorbě materiálu nikdo nepřizval. A že dokument neotevírá zásadní témata, třeba situaci pracovníků na volné noze. Podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) ale dokument stanovuje věcné priority resortu a garantovat finance předem nemůže.
před 7 hhodinami

VideoAsijské knedlíčky jako hračka. Podle expertů mohou obsahovat nebezpečné chemikálie

Česká obchodní inspekce začala prověřovat oblíbenou senzorickou hračku. Takzvané mačkací knedlíčky, které připomínají pokrm z asijské kuchyně, se staly hitem sociálních sítí a sbírají je děti i dospělí. Jak ale ukázaly kontroly jinde v Evropě, některé jejich napodobeniny obsahují nebezpečné chemikálie. Trendy se navíc rychle mění a internetové prostředí produkuje stále nové podobné produkty.
před 7 hhodinami

Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo nově být trestným činem, řekl Šťastný

Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Po úterním jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Návrh, jehož součástí má být i povinnost pro Národní sportovní agenturu zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených z fotbalových utkání, by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září.
před 8 hhodinami

Masky a anti-age krémy místo hraček. Trend skincare u dětí sílí, odborníci varují před riziky

Osmileté dívky, které přesně vědí, k čemu slouží sérum, toner nebo kolagenová maska. Ještě před několika lety to byla spíš výjimka. Dnes se péče o pleť stává běžnou součástí života části dětí z generace alfa. Inspiraci hledají na sociálních sítích. Nevhodná kosmetika může ale podle odborníků dětskou pleť nevratně poškodit a vyskytují se i psychické problémy související s obsedantním používáním velkého množství produktů na pleť. Tématu skincare, generaci alfa a rizikům s tím spojeným se věnoval nový publicistický podcast Bilance.
před 11 hhodinami

Náročné operace jen ve specializovaných centrech, plánuje ministerstvo

Tři čtvrtiny ze zhruba sedmnácti tisíc nejnáročnějších operací ročně, většinou odstraňování nádorů, provádějí už nyní specializovaná centra. Do roku 2030 tam chce ministerstvo zdravotnictví (MZd) přesunout všechny, tedy zhruba čtyři tisíce zbývajících. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zdůraznil, že pro úspěšnost operací je zásadní zkušenost s nimi. Menší nemocnice před přehnanou centralizací varují, bude mít podle nich dopad na dostupnost péče nebo zájem lékařů v nich pracovat.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

VideoSečteno: Hlavní město Praha

Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. V úterý 25. srpna se věnoval hlavnímu městu Praze.
před 13 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

před 9 hhodinami
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

před 10 hhodinami
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

před 17 hhodinami
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026