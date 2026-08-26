Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích

VideoOchranné sítě v Záporoží chrání civilisty i raněné vojáky před ruskými útoky
Záporožská oblast čelí pravidelně ruským útokům. Jen během toho nočního, kdy město zasáhla letecká puma, zemřeli nejméně dva lidé. Největší problém tam způsobují bezpilotní letouny, které Moskva využívá i k úderům na civilisty. Město se snaží obyvatele chránit pomocí speciálních sítí. Jen za červenec vojáci pokryli přes dvě stě kilometrů cest. V metropoli Záporožské oblasti nazelenalá bariéra zakrývá přes 400 tisíc metrů čtverečních ulic. „Skutečně pomáhají. Díky tomu existují alespoň nějaké koridory, kterými se dá projet relativně bezpečněji,“ říká řidič Oleh, který evakuuje raněné z fronty. Síť není neprůstřelná, ale i tak dokáže drony výrazně zpomalit nebo zastavit. Kromě civilní infrastruktury zakrývá i evakuační a příjezdové trasy nebo vojenské checkpointy.
před 9 hhodinami