Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky

V Praze byla zahájena kompletní obnova barokní Invalidovny za 2,15 miliardy korun. Půjde o dosud největší investici Národního památkového ústavu (NPÚ), stavbaři od projektu převzali symbolický klíč. Na volném pozemku v jižním úseku u historické části památky vybudují dvě moderní přístavby pro Pražský filharmonický sbor a technické zázemí. Veřejnost se má do obnovené Invalidovny poprvé podívat v roce 2030.
Podle generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové nemá pražská Invalidovna ve střední Evropě obdoby. „Na obnovu jsme čekali dlouho. S Invalidovnou žijeme osm let v NPÚ a takové synonymum pro Invalidovnu je jedinečnost,“ řekla při zahájení stavby.
NPÚ pro areál připraví dvě stálé expozice. Budou se věnovat založení a fungování Invalidovny a šlechtickým sídlům ve správě ústavu. Vznikne také multifunkční sál, výstavní prostory, návštěvnické centrum nebo kavárna. NPÚ zpřístupní původními vchody dvůr i zahrady. Zároveň v Invalidovně zřídí své restaurátorské dílny, laboratoře, dokumentační fondy nebo studovny.
V nové části vznikne víceúčelový sál pro hudební produkce i konference, dále nezbytné technické zázemí, který není možné umístit do části historické. Působit tam bude Pražský filharmonický sbor. „Sbor, který patří ke světové špičce, dosud nemá vlastní sídlo ani odpovídající podmínky pro svou každodenní práci,“ řekl jeho ředitel David Mareček. Sbor dirigovaný Lukášem Vasilkem při slavnostním zahájení stavby vystoupil.
Stát chtěl Invalidovnu prodat
Invalidovna je ve správě NPÚ od roku 2018. Vždy byla ve státních rukou, ale připravoval se její prodej soukromému vlastníkovi. Chystanou dražbu zrušila první vláda Andreje Babiše (ANO). „Nevím, jak se to podařilo, ale nakonec jste podlehl tíze mých argumentů,“ řekla při zahájení rekonstrukce premiérovi Goryczková.
Babiš opáčil, že Goryczková ho přesvědčila svou energií a tahem na branku. „Obnova Invalidovny patří k největším a nejsložitějším projektům obnovy památkového dědictví ve střední Evropě,“ řekl také předseda vlády.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) Invalidovnu označil za příklad evropsky silného příběhu. Na zahájení oprav nechyběl jeho předchůdce Martin Baxa (ODS).
Staveniště má NPÚ předat zhotovitelům ze Sdružení Invalidovna, které tvoří společnosti Metrostav CZ, AVERS a Chládek & Tintěra, 31. srpna. NPÚ na nové prostory při přípravě obnovy vypsal architektonickou soutěž, uspěl v ní návrh architekta Petra Hájka.
Archeologické objevy
Stavební obnově předcházel stavebně-historický a archeologický průzkum. Zjistily například, že části krovů jsou z doby vzniku Invalidovny, že objekt měl od počátku velmi moderní systém kanalizace i odvětrávaných záchodů.
Archeologové objevili zhruba 3400 nálezů, mezi nimi mince, kachle, zavírací nože, dýmky nebo zubní kartáček. Mezi vojenskými předměty byla kolekce knoflíků z rakousko-uherských uniforem i uniforem československého četnictva, ale také vyznamenání. Záchranný průzkum bude provázet také stavbu.
Invalidovna má od roku 2017 nejvyšší stupeň památkové ochrany. Podle pařížského vzoru byla z prostředků nadace Petra Strozziho postavena ve třicátých letech osmnáctého století. Realizovala se jen jedna devítina plánu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
K ubytování asi čtyř tisíc válečných invalidů sloužila do roku 1935, tamní život zachytil fotograf Josef Sudek. Později v budově působil Vojenský ústřední archiv, výrazně ji poškodily povodně v roce 2002 a pak byla převedena na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, v roce 2018 bezúplatně na NPÚ.
Další památky k opravě
Babiš při zahájení stavby zmínil dřívější projekty obnovy památek a také aktuální rekonstrukci Nové scény Národního divadla. Příští rok by podle něj měla začít rekonstrukce Klarova ústavu slepců, který patří Úřadu vlády a stojí naproti Strakově akademii.
Klempíř dostal od premiéra seznam zhruba patnácti státních památek, které mají být v nynějším volebním období obnoveny. Řekl, že mu na to ministryně financí Alena Schillerová (ANO) přislíbila více než miliardu korun. K autorství seznamu se přihlásila generální ředitelka NPÚ.
Vedle plaského kláštera by měla začít obnova další části hradu Karlštejn, ale i zanedbaného státního zámku v Horšovském Týnu. Na seznamu nechybějí ani položky na Moravě a ve Slezsku. „Je tam zámek Janovice, harrachovský objekt, který je branou do Jeseníků a kde máme také velké plány. Je tam červený zámek v Hradci nad Moravicí,“ přiblížila Goryczková.