Republikánské primárky v Jižní Karolíně vyhrála sestra zesnulého senátora Grahama

Sestra nedávno zesnulého amerického senátora Lindseye Grahama – Darline – získala republikánskou nominaci pro listopadové kongresové volby, v nichž budou Američané vybírat jeho nástupce. Grahamová se po smrti bratra stala prozatímní senátorkou do konce volebního období, v primárkách ve státě Jižní Karolína porazila kongresmana Ralpha Normana, informovaly agentury AP a Reuters.
Dvaašedesátiletá Grahamová se dočasnou senátorkou stala po červencové smrti svého staršího bratra, kdy ji na doporučení amerického prezidenta Donalda Trumpa do konce funkčního období jmenoval guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster.
Díky úspěchu ve finále republikánských primárek se v listopadu o řádný šestiletý mandát utká s demokratkou Annie Andrewsovou. Očekává se, že v převážně republikánském státě bude favoritkou voleb.
Grahamová, která byla v politice dosud neznámá, těžila z podpory Trumpa a jeho příznivců, kteří do její kampaně investovali stovky tisíc dolarů, napsala AP.