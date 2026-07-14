Mandát v Senátu USA po zesnulém republikánu Grahamovi převezme jeho sestra

Uvolněné křeslo v Senátu Spojených států po nečekaně zesnulém republikánovi Lindsey Grahamovi zaujme jeho sestra Darline Grahamová Nordoneová. V pondělí to oznámil guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster, jehož stát Graham v horní komoře Kongresu USA zastupoval, napsala v noci na úterý agentura AP. Grahamová Nordoneová dokončí Grahamův mandát, který skončí v lednu nadcházejícího roku.
„Je to velká čest,“ prohlásila Grahamová Nordoneová. „Lindsey zde vždy byl pro mě. A nyní zde bude já pro něj,“ uvedla.
Grahamová Nordoneová často vystupovala v senátorových kampaních. Graham, který se nikdy neoženil a neměl svou rodinu, po brzkém úmrtí rodičů svou sestru vychovával a byl jejím opatrovníkem. Oba si byli velmi blízcí, poznamenala AP. Jeho sestra se svými dětmi a vnoučaty bratra doprovázela, kdy letos podával dokumenty pro své znovuzvolení v nadcházejících listopadových volbách.
Republikánská strana v nadcházejícím měsíci uspořádá mimořádné primárky, ze kterých pro parlamentní volby vzejde nový kandidát místo Grahama. AP uvedla, že uvolněné křeslo vyvolá souboj mezi ambiciózními konzervativci v tomto státě USA, kteří touží postoupit v kariéře.
Graham, který podle ohledání zemřel v sobotu po prasknutí aorty způsobeném kornatěním tepen, patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské invazi, byl rovněž neochvějným zastáncem Izraele a stal se aktivním stoupencem amerických útoků na Írán. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, ale v posledních letech patřil k jeho nejbližším spojencům na Kapitolu.