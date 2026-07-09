Demokrat Platner po nařčení ze znásilnění ukončí kandidaturu do Senátu

Demokratický kandidát do amerického Senátu Graham Platner ukončí kandidaturu za obvod v Maine po sérii kontroverzí včetně obvinění ze znásilnění ze strany bývalé přítelkyně. Pozastavení kampaně oznámil na sociálních sítích a demokraté nyní musí určit nového kandidáta, kauza jim tak komplikuje listopadové volby do Kongresu. Maine je považován za klíčový stát pro získání kontroly nad Senátem, v němž jsou síly republikánů a demokratů téměř vyrovnané, píší média.
Platner rozhodnutí odstoupit z volebního klání oznámil nedlouho poté, co web Politico a stanice CNN zveřejnily svědectví ženy, která řekla, že ji Platner před téměř pěti lety znásilnil, když spolu měli nezávazný vztah. Demokratičtí zákonodárci ho bezprostředně poté vyzvali, aby kandidaturu do Senátu ukončil. Platner obvinění odmítá.
V jedenáctiminutovém videu Platner znovu obvinění popřel a snahu odstranit jeho jméno z hlasovacích lístků přisoudil tradičnímu křídlu Demokratické strany. Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer a senátorka a šéfka výboru pro kampaň Demokratické strany do Senátu (DSCC) Kirsten Gillibrandová dříve v prohlášení uvedli, že „DSCC nebude do kampaně do Senátu v Maine investovat, pokud Platner zůstane na hlasovacích lístcích“.
Jedenačtyřicetiletý Platner už v minulosti popřel dřívější obvinění z nevhodného chování vůči ženám. Uvedl také, že si nechal zakrýt tetování připomínající nacistický symbol s tím, že v době, kdy si ho nechal vytetovat, nevěděl o jeho významu.
Bývalý příslušník námořní pěchoty a veterán válek v Iráku a Afghánistánu svou kampaň zaměřil na boj proti vysokým nákladům, které podle něj brzdí střední třídu. Kritizoval miliardáře a uvedl, že do voleb vstoupil, aby se soustředil na příjmovou nerovnost.
Maine je nyní jedinou baštou republikánských senátorů v regionu Nová Anglie
Podle státního práva v Maine představitelé Demokratické strany mohou vybrat nového kandidáta, pokud kandidát, který zvítězil v primárkách, odstoupí do 13. července. Náhradník musí být jmenován do 27. července.
Demokraté bojují o senátní křeslo v Maine, které nyní drží republikánka Susan Collinsová, s cílem získat většinu v Senátu. Republikáni v něm nyní mají 53 křesel, zatímco demokraté 47. K ovládnutí stočlenného Senátu by potřebovali ve volbách získat čtyři další mandáty.
Collinsová, která byla poprvé zvolena do Senátu v roce 1996, usiluje o znovuzvolení. Je poslední republikánskou senátorkou v regionu Nová Anglie, který tvoří státy Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island a Connecticut.