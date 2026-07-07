Demokraté vyzvali Platnera k ukončení kampaně po nařčení ze znásilnění

Lídři Demokratické strany v pondělí vyzvali demokratického kandidáta ve volbách do Senátu Grahama Platnera k odstoupení z volebního klání poté, co se proti němu v médiích objevilo obvinění ze znásilnění. Platner v červnu zvítězil v demokratických primárkách v Maine a v listopadu by se měl o křeslo do Senátu utkat se stávající republikánskou senátorkou Susan Collinsovou. Obvinění ze sexuálního násilí odmítá, informuje agentura Reuters.
Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer a senátorka Kirsten Gillibrandová z New Yorku, šéfka výboru pro kampaň Demokratické strany do Senátu (DSCC), v prohlášení uvedli, že „DSCC nebude do kampaně do Senátu v Maine investovat, pokud Platner zůstane na hlasovacích lístcích.“
Platner obvinění odmítl, avšak neoznámil, zda zvažuje pozastavení či ukončení předvolební kampaně. „Pečlivě zvažujeme, jak nejlépe postupovat,“ uvedl v prohlášení. Demokraté bojují o senátní křeslo Collinsové s cílem získat většinu v Senátu. Republikáni v něm nyní mají 53 křesel, zatímco demokraté jich mají 47. K ovládnutí stočlenného Senátu by potřebovali získat čtyři další mandáty.
Obvinění ze znásilnění
Jenny Racicotová řekla zpravodajskému webu Politico, že ji Platner znásilnil v prosinci 2021 v době, kdy spolu nezávazně chodili. Platner podle ní značně opilý vstoupil do jejího domu na venkově v Maine navzdory tomu, že mu řekla, aby tam nechodil. Poté ji donutil k sexuálnímu styku, přestože ho opakovaně žádala, aby přestal, uvedla. „Pamatuji si, jak mě chytil za pánev a byl velmi násilný. Pamatuji si ten konkrétní okamžik, kdy jsem si pomyslela: Toto už není moje rozhodnutí,“ řekla žena.
Když Racicotová následující ráno Platnera konfrontovala, řekl jí, že si nepamatuje, co se stalo, uvedla žena. Incident se tehdy rozhodla nenahlásit na policii a s Platnerem přerušila kontakt.
„Jeden z důvodů, proč jsem o tom nemluvila dřív, je mé velké dřívější morální dilema mezi podporováním jeho politiky a nepodporováním jeho samotného jako člověka,“ uvedla Racicotová s tím, že chce, aby se lidé dozvěděli, jaký Platner je.
Reakce Demokratů
Demokratičtí lídři v Maine několik hodin po zveřejnění zprávy vyzývali Platnera k ukončení kampaně, zatímco členové Kongresu stahovali podporu jeho kandidatuře.
„Už dříve jsem dal jasně najevo, že sexuální napadení či násilí proti ženám je nepřekročitelná hranice. Tato obvinění jsou velmi závažná a důvěryhodná. Graham Platner by měl odstoupit z volebního souboje. Odvolávám svou podporu jeho kandidatuře,“ uvedl na sociální síti X Ro Khanna, prominentní progresivní demokrat ve Sněmovně reprezentantů.
Platner už v minulosti popřel dřívější obvinění z nevhodného chování vůči ženám. Uvedl také, že si nechal zakrýt tetování připomínající nacistický symbol s tím, že v době, kdy si ho nechal vytetovat, nevěděl o jeho významu.
Jedenačtyřicetiletý pěstitel ústřic a veterán válek v Iráku a Afghánistánu svou kampaň zaměřil na boj proti vysokým nákladům, které podle něj brzdí střední třídu. Kritizoval miliardáře a uvedl, že do voleb vstoupil, aby se soustředil na příjmovou nerovnost.