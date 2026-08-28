Zatmění Měsíce nad ránem skrylo 96 procent jeho kotouče

Na noční obloze nad značnou částí Evropy se v pátek nad ránem dalo pozorovat téměř úplné zatmění Měsíce. K tomuto jevu dochází, když se Země ocitne mezi Sluncem a Měsícem a vrhá svůj stín na Měsíc.
V pátek nad ránem se Měsíc dostal tak hluboko do stínu Země, že došlo k zakrytí až 96 procent měsíčního kotouče. Stejného jevu se dočkala také Severní a Jižní Amerika.
Zatmění mohli pozorovat například lidé v Itálii, Francii, Německu nebo Španělsku, kde byly – stejně jako v případě nedávného zatmění Slunce – pro sledování částečného zatmění Měsíce nejlepší podmínky. Nebeské představení začalo kolem půl páté SELČ, ale jeho vrchol se na řadě míst kryl s východem Slunce.
Na řadě míst Česka byl zážitek pokažený navíc i silnější oblačností, to se týkalo například Prahy. Lepší podmínky měla Morava.