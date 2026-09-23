Trojice českých vědců dostala cenu za objev nového druhu magnetů

Cenu Europhysics Prize 2026 Evropské fyzikální společnosti za mimořádný přínos ve fyzice kondenzovaných látek dostali Libor Šmejkal, Jairo Sinova a Tomáš Jungwirth za objev altermagnetismu, třetí základní třídy magnetismu. Je to poprvé, co tuto významnou cenu obdrželi čeští vědci.
Trojice vědců cenu obdržela za průlomové práce, které prokázaly, že v přírodě existuje vedle feromagnetismu a antiferomagnetismu také třetí základní forma magnetismu. Tento objev změnil víc než sto let staré chápání magnetického uspořádání a otevřel zcela nové pole pro výzkum s významnými důsledky pro kvantové materiály, fyziku kondenzovaných látek a budoucí informační technologie.
„Altermagnety jsou žhavým tématem současné fyziky a všem třem kolegům srdečně gratuluji k tomuto mimořádnému ocenění jejich vynikající práce. Pozoruhodné je, že za pouhých padesát let existence Europhysics Prize už 14 jejích laureátů získalo později také Nobelovu cenu za fyziku. Takže třeba je tato cena i příslibem něčeho ještě většího,“ komentoval úspěch ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Michael Prouza.
Altermagnety jsou nový typ magnetických materiálů: nejsou magnetické navenek jako běžné magnety, ale ani „neutrální“ jako druhý známý typ magnetů, tedy takzvané antiferomagnety. Uvnitř mají velmi uspořádanou strukturu, díky čemuž altermagnety mohou řídit tok elektronů podobně jako klasické magnety, jen bez rušivého magnetického pole.
Altermagnety tedy kombinují žádoucí vlastnosti obou předchozích skupin a magnetické pole vytvoří jenom při průtoku elektrického proudu. Tyto vlastnosti z nich dělají slibné materiály pro rychlejší a úspornější elektroniku.
Existenci altermagnetických stavů vědci postupně potvrzovali různými metodami, mimo jiné spektroskopickými měřeními a elektrickým transportem. Z původní teoretické myšlenky tak během několika let vznikly samostatné a velmi rychle rostoucí oblasti výzkumu, do něhož se zapojily týmy v Evropě, Severní Americe i Asii.
Tento objev tedy představuje průlom v základní fyzice, ale má i přelomový technologický potenciál. Jednou z možností jsou například rychlejší a úspornější paměti.