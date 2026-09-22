Na Sumatře zbývají necelé tři tisíce slonů. Ohrožují je lesní požáry


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Slony sumaterské, kteří patří mezi kriticky ohrožené druhy, ještě více ohrožují požáry, jež zničily stovky tisíc hektarů jejich přirozeného prostředí na indonéském ostrově Sumatra. Od června do začátku září bylo ve 21 oblastech výskytu slonů sumaterských zaznamenáno více než 4500 ohnisek požárů. Za stejné období v Indonésii shořelo více než 560 tisíc hektarů plochy, uvedla nevládní organizace Geopix, kterou citovala agentura AFP.

Indonésie už několik týdnů nasazuje pozemní i letecké jednotky k boji proti lesním požárům, které pustoší některé oblasti Bornea a Sumatry. Hustý kouř komplikuje život nejen v Indonésii, ale také v sousední Malajsii a Singapuru.

Poslední sloni Sumatry

Světový fond na ochranu přírody (WWF) odhaduje, že na světě zbývá už jen asi 2400 až 2800 slonů sumaterských. Podle Annisy Rahmawatiové, která v organizaci Geopix vede kampaň na ochranu volně žijících živočichů, je dopad letošních požárů na životní prostředí slonů sumaterských brutální.

„Požáry vedly ke ztrátám přirozeného prostředí, kde sloni žijí, případně ke zhoršení jeho kvality či roztříštění ploch jejich výskytu. Tím se snížily zdroje potravy a vody, a sloni zároveň museli změnit migrační vzorce,“ dodala Rahmawatiová.

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Na zdraví a tělesném stavu slonů se může podepsat také vystavení toxickému kouři z požárů, zatímco nedostatek vody a potravy by mohl ještě více ohrozit jejich schopnost přežít ve volné přírodě, řekla Rahmawatiová.

Podle zprávy společnosti Geopix počet ohnisek požárů v oblastech, kde sloni žijí, během prvního zářijového týdne prudce vzrostl a překročil 2800, což je více než dvojnásobek oproti přibližně 1300 ohniskům zaznamenaným v srpnu. Indonésie zažívá lesní požáry pravidelně každý rok během období sucha, které obvykle trvá od července do října. Letos jsou však požáry intenzivnější, za což je částečně zodpovědný výrazný klimatický jev El Niňo.

Snaha o záchranu slonů

Odborníci poukazují také na celkové změny klimatu, desítky let trvající ničení lesů a jejich vypalování, což změnilo krajinu na indonéských ostrovech, která byla původně přirozeně odolná vůči ohni.

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V provincii Střední Kalimantan spolupracují pracovníci francouzské nevládní organizace Kalaweit s místními úřady na vytváření protipožárních pásů, které mají zabránit šíření požárů do oblasti o rozloze 2500 hektarů, kde žije přibližně 200 orangutanů, řekl Chanee Kalaweit, zakladatel této organizace.

„Udržujeme protipožární pás tak, že dbáme na to, aby žádný spadlý strom nemohl oheň rozšířit na druhou stranu pásu,“ řekl Kalaweit. „Tenhle les obklopují průmyslové provozy. Proto zasahujeme právě tady, abychom zabránili jeho dalšímu ničení,“ dodal.

Podle údajů indonéské vlády shořelo v celé zemi od letošního ledna do července více než 202 tisíc hektarů půdy. V srpnu ale počet požárů prudce stoupl a podle organizace Nusantara Atlas, která sleduje lesní požáry, od začátku roku v Indonésii shořela plocha o velikosti zhruba 900 tisíc hektarů.

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