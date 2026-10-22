Obrazem: Detail tisku i živočišné říše. Jaké snímky vyhrály soutěž, kde se fotí mikroskopem

Nikon Small World je fotografická soutěž a současně fórum pro předvádění krásy a složitosti života viděného světelným mikroskopem. Slouží jako okno do světa, který lze vidět pouze přes čočku optického mikroskopu.
Vítězem 52. ročníku soutěže v mikrofotografii „Nikon Small World“ se stal Ole Bielfeldt, student a experimentální fotograf z Kolína nad Rýnem v Německu, za snímek kapek inkoustu vznášejících se uvnitř inkoustové tiskárny během tisku. Snímek, pořízený pomocí vlastnoručně sestaveného snímacího zařízení s použitím mikroskopického objektivu, odhaluje dosud neznámé detaily běžného procesu: tisku slov na papír.
Nikon Small World je prestižní fotografickou soutěží, která se specializuje pouze na snímky pořízené s pomocí mikroskopů a dalších zobrazovacích technologií, jež umí zvětšit okem neviditelné děje odehrávající se v mikrosvětě. Letos se do ní přihlásilo několik tisíc soutěžících, porota ocenila dvacítku těch nejlepších – všechny jsou k vidění v úvodní galerii článku. Ty vítězné budou v průběhu roku vystaveny v několika muzeích a galeriích na různých místech.
Odborná komise složená z vědců i fotografů letos ocenila také dvě desítky dalších snímků, které podle ní patří mezi výjimečné. Je mezi nimi rovnou několik, které jsou spojené s Českou republikou.