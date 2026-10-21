OSN: Země směřuje k oteplení o 2,8 stupně Celsia proti předindustriálnímu období

Planeta při současné celosvětové klimatické politice směřuje k tomu, že bude do konce století o 2,8 stupně Celsia teplejší než v předindustriálním období, uvedl podle agentury DPA Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Každý zlomek stupně nad hranici 1,5 stupně Celsia přitom podle šéfky UNEP Inger Andersenové zvyšuje riziko smrtících povodní, vln veder a lesních požárů, jaké letos zažila řada zemí.
Pokud by všechny země světa skutečně splnily své již oznámené klimatické závazky, oteplila by se planeta podle UNEP do konce století o 2,6 stupně Celsia. Oproti loňské zprávě, podle níž to bylo až 2,5 stupně Celsia, je to zhoršení, které podle programu OSN souvisí především s ústupem Spojených států od dřívějších plánů na ochranu klimatu za administrativy Donalda Trumpa. USA jsou po Číně druhým největším producentem skleníkových plynů.
Prognóza počítá i s velmi optimistickou variantou, že by všechny státy dodržely své klimatické plány a také dosáhly stanovených cílů klimatické neutrality. I v takovém případě by se ale Země do roku 2100 oteplila o 2,1 stupně Celsia oproti předindustriálnímu období.
Naděje na co nejkratší dobu nad hranicí
Se snahou omezit růst průměrné teploty na půldruhého stupně Celsia počítá pařížská klimatická dohoda z roku 2015. Ovšem všechny prognózy jsou nyní výrazně nad tímto cílem. Podle evropské služby pro sledování klimatu Copernicus průměrné oteplení v tříletém období mezi lety 2023 a 2025 poprvé překročilo 1,5 stupně Celsia.
Experti podle DPA většinově počítají s tím, že se cíl nárůstu o maximálně 1,5 stupně Celsia nepodaří naplnit, a poslední naděje se tak upíná k tomu, aby překročení této hranice trvalo co nejkratší dobu. „Překročení (hranice) neznamená kapitulaci. Stále ho můžeme udržet co nejmenší a co nejkratší a do konce století znovu snížit teploty pod 1,5 stupně,“ zdůraznil v souvislosti se zprávou UNEP generální tajemník OSN António Guterres.