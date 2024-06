Trpasličí bornejští sloni se dostali na Červený seznam. Zbývá jich poslední tisícovka

Ve volné přírodě jich zbývá ani ne tisícovka a v zoologických zahradách se téměř nechovají. Slon bornejský patří mezi nejmenší poddruhy chobotnatců. A za posledních sto let také rychle klesá velikost populace, hlavně kvůli kácení lesů na jeho rodném ostrově, které zničilo většinu jeho životního prostředí.

V posledních desetiletích byl pokles tak rychlý, že ho na Červeném seznamu ohrožených druhů při červnové aktualizaci zařadili do kategorie ohrožených tvorů. Podle vyjádření ekologů hlavně proto, že se sloni dostávají stále častěji do krajiny ovládané lidmi, a vystavují se tak více rizikům. Nedělají to ani tak proto, že by byli zvědavější, ale spíš kvůli tomu, jak rychle tam roste lidská populace a jak intenzivně člověk proniká do míst, kde dříve žili jen sloni.