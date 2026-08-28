Firma Anthropic uspěla u soudu ve sporu s Pentagonem


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Technologická firma Anthropic uspěla u soudu ve sporu s Pentagonem, který společnost označil za „bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce“. Soud toto rozhodnutí amerického ministerstva války označil za protiprávní a nepodložené, uvedly agentury Reuters a AFP. Anthropic odmítá, aby jeho technologie byly používány například v plně autonomních zbraních, což se resortu nelíbí.

Soudkyně Rita Linová označila rozhodnutí Pentagonu za „protiprávní odvetné opatření“, které porušuje svobodu slova. „Bezobsažné odkazování na národní bezpečnost není bianko šekem k trestání a odvetě proti kritikům vlády,“ citovaly soudkyni agentury. Podle AFP rozhodnutí soudu ruší označení společnosti Anthropic za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce ve vojenských zakázkách.

Firma tvrdila, že ministerstvo ji zařadilo na černou listinu kvůli odmítavému postoji společnosti vůči využívání její AI technologie pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Firma také poukazovala na to, že proti rozhodnutí Pentagonu neměla k dispozici opravné prostředky.

Trump nařídil úřadům ukončit využívání AI od Anthropicu
Prezident USA Donald Trump

Zástupci americké administrativy naopak tvrdili, že odmítavý postoj Anthropiku k odstranění omezení ve využívání jeho technologií vystavuje Pentagon nejistotě a může vést k vypnutí vojenských technologií při operacích.

Loni v létě Anthropic získal smlouvu s ministerstvem války v hodnotě 200 milionů dolarů (asi 4,1 miliardy korun). Rezort chtěl, aby mohl technologie firmy používat bez omezené. Spor s Trumpovou administrativou trvá nejméně od podzimu. Klauzule, podle níž se technologie Anthropiku nesmí využívat ke sledování lidí, se mimo jiné dotýká Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), Tajné služby USA či imigračních úřadů, uvedl server Semafor.

Vláda USA oficiálně označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec
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