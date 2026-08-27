SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 27. srpna


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 27. srpna 2026.

Při ničivé povodni na hranici Tibetu a Nepálu zemřelo nejméně 353 lidí

Povodeň, která nastala ve středu po uvolnění části ledovce, zasáhla pohraničí Tibetu a Nepálu. Nepálská policie potvrdila, že počet obětí vzrostl na 353. Mezi více než tisícem pohřešovaných jsou lidé z více než třiceti zemí, uvedla agentura AP. Záchranářům v Nepálu pomáhá tamní armáda i policie. V místě sesuvu ledovce vzniklo jezero, které se zvětšuje a hrozí vylitím, píše Reuters.

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Přeživší sedí na sutinách po ničivých povodních v Trishuli v nepálském okrese Nuwakot (27. srpna 2026)


Víceletý rozpočet EU nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik, řekl Babiš Costovi

Nový víceletý rozpočet Evropské unie nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik a průmyslových zemí, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s předsedou Evropské rady Antóniem Costou v Praze. Česko podle Babiše podporuje investice do obrany a technologií, ale škrty v zemědělských fondech a kohezních fondech, které mají snižovat rozdíly mezi členskými státy, jsou nepřijatelné. Podle Costy musí dohoda reflektovat nové priority včetně bezpečnosti a zachovat podporu pro regiony i zemědělství.

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Víceletý rozpočet EU nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik, řekl Babiš Costovi
Předseda Evropské rady António Costa s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Kramářově vile (27. srpna 2026)


K získávání citlivých informací Čína využívala české akademiky, uvádí BIS

Čína loni k získávání citlivých informací i k lepší orientaci v tuzemském prostředí využívala vytipované české akademiky, píše Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své výroční zprávě. Připomněla v ní rovněž případ čínského občana, kterého tuzemská policie letos v lednu zadržela a obvinila ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. České subjekty také loni podle BIS čelily několika kybernetickým útokům aktérů spojovaných s Čínou. Ve zprávě se věnuje i ruským hrozbám.

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K získávání citlivých informací Čína využívala české akademiky, uvádí BIS
Čínská vlajka, ilustrační foto
BIS: V Česku přetrvává riziko využití agentů k sabotážím řízeným z Ruska
Telegram, ilustrační foto


Zemřel válečný zločinec Mladić

Ve vězení v nizozemském Haagu zemřel ve věku 84 let bosenskosrbský válečný zločinec Ratko Mladić. Uvedly to ve čtvrtek agentury Reuters a AFP s odvoláním na srbská média. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v devadesátých letech minulého století. Podle AFP zemřel v haagské vězeňské nemocnici poté, co prodělal několik mrtvic.

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Zemřel válečný zločinec Mladić
Ratko Mladić


Slovenský soud poslal do vazby dva obviněné z přípravy útoku na továrnu na drony

Soud na Slovensku poslal do vazby dva obviněné v případu připravovaného žhářského útoku na továrnu výrobce bezpilotních systémů, jehož odhalení oznámila slovenská policie v úterý. Potvrdila to mluvčí krajského soudu v Prešově Ivana Petrufová. Kvůli podané stížnosti se rozhodnutím okresního soudu v Prešově bude zabývat odvolací soud, na jeho verdikt vyčkají oba obvinění ve vazbě.

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Slovenský soud poslal do vazby dva obviněné z přípravy útoku na továrnu na drony
Ilustrační foto


V pátek nad ránem dojde k zatmění Měsíce

V pátek časně ráno bude nad Českem možné pozorovat částečné zatmění Měsíce. Viditelné by mělo být v případě bezoblačného počasí i bez dalekohledu z celého území. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem.

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Zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj ČTK Karel Barták

Ve čtvrtek ve věku 72 let zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře (ČTK) Karel Barták. V agentuře strávil 28 let, jako její stálý zpravodaj působil v Paříži, Moskvě a Bruselu. Z belgické metropole více než deset let informoval především o Evropské unii a NATO a sledoval cestu Česka do obou organizací. Po odchodu z ČTK pracoval dvanáct let v Evropské komisi. O jeho úmrtí informovala rodina.
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Česká diplomacie si předvolala íránského velvyslance kvůli výhružkám Radiu Farda

Ministerstvo zahraničních věcí si kvůli výhrůžkám rozhlasové stanici Radio Farda sídlící v Praze předvolalo íránského velvyslance, sdělil šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Schůzka bude v nejbližším možném termínu na úrovni ředitele odboru Blízkého východu. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů Radio Farda a několik dalších perskojazyčných médií sídlících v zahraničí. České bezpečnostní složky tuto informaci vyhodnocují.
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Někdy se stanou věci, kterým by málokdo věřil, že se vůbec můžou stát. Řeč je o regionálních kauzách, které jsou leckdy tak překvapivé, že svou zajímavostí předčí i události na celostátní úrovni. Jaké kauzy se nejčastěji v regionech řeší? Jak snášejí zvídavé otázky místní podnikatelé a politici? Také o tom je podcast, ve kterém Janě Neumannové odpovídají reportéři Karel Vrána a Tomáš Vlach. Druhý jmenovaný přidává i své postřehy z častých návštěv Ukrajiny. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme reportéry, kteří pro vás kauzy a reportáže natáčejí.
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