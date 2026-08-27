SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 27. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 27. srpna 2026.
Při ničivé povodni na hranici Tibetu a Nepálu zemřelo nejméně 353 lidí
Povodeň, která nastala ve středu po uvolnění části ledovce, zasáhla pohraničí Tibetu a Nepálu. Nepálská policie potvrdila, že počet obětí vzrostl na 353. Mezi více než tisícem pohřešovaných jsou lidé z více než třiceti zemí, uvedla agentura AP. Záchranářům v Nepálu pomáhá tamní armáda i policie. V místě sesuvu ledovce vzniklo jezero, které se zvětšuje a hrozí vylitím, píše Reuters.
Víceletý rozpočet EU nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik, řekl Babiš Costovi
Nový víceletý rozpočet Evropské unie nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik a průmyslových zemí, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s předsedou Evropské rady Antóniem Costou v Praze. Česko podle Babiše podporuje investice do obrany a technologií, ale škrty v zemědělských fondech a kohezních fondech, které mají snižovat rozdíly mezi členskými státy, jsou nepřijatelné. Podle Costy musí dohoda reflektovat nové priority včetně bezpečnosti a zachovat podporu pro regiony i zemědělství.
K získávání citlivých informací Čína využívala české akademiky, uvádí BIS
Čína loni k získávání citlivých informací i k lepší orientaci v tuzemském prostředí využívala vytipované české akademiky, píše Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své výroční zprávě. Připomněla v ní rovněž případ čínského občana, kterého tuzemská policie letos v lednu zadržela a obvinila ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. České subjekty také loni podle BIS čelily několika kybernetickým útokům aktérů spojovaných s Čínou. Ve zprávě se věnuje i ruským hrozbám.
Zemřel válečný zločinec Mladić
Ve vězení v nizozemském Haagu zemřel ve věku 84 let bosenskosrbský válečný zločinec Ratko Mladić. Uvedly to ve čtvrtek agentury Reuters a AFP s odvoláním na srbská média. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v devadesátých letech minulého století. Podle AFP zemřel v haagské vězeňské nemocnici poté, co prodělal několik mrtvic.
Slovenský soud poslal do vazby dva obviněné z přípravy útoku na továrnu na drony
Soud na Slovensku poslal do vazby dva obviněné v případu připravovaného žhářského útoku na továrnu výrobce bezpilotních systémů, jehož odhalení oznámila slovenská policie v úterý. Potvrdila to mluvčí krajského soudu v Prešově Ivana Petrufová. Kvůli podané stížnosti se rozhodnutím okresního soudu v Prešově bude zabývat odvolací soud, na jeho verdikt vyčkají oba obvinění ve vazbě.
V pátek nad ránem dojde k zatmění Měsíce
V pátek časně ráno bude nad Českem možné pozorovat částečné zatmění Měsíce. Viditelné by mělo být v případě bezoblačného počasí i bez dalekohledu z celého území. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem.