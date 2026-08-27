V pátek nad ránem dojde k zatmění Měsíce

V pátek časně ráno bude nad Českem možné pozorovat částečné zatmění Měsíce. Viditelné by mělo být v případě bezoblačného počasí i bez dalekohledu z celého území. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem.
Zatmění začne v pátek ráno v 04:33. Hlavním projevem bude zpočátku to, že zemský stín se bude okem jevit černý. „Ale na fotografii s delším expozičním časem bychom zjistili, že jeho střed je červený a okraj šedomodrý až šedý. Je to dáno lomem světla Slunce v zemské atmosféře,“ popisuje Česká astronomická společnost (ČAS).
S přicházejícím svítáním bude Měsíc zároveň klesat k obzoru a nořit se tak stále hlouběji do zemského stínu. Maximální fáze zatmění nastane těsně před 06:13. Stín Země zakryje až 93 procent průměru Měsíce. V době, kdy Měsíc klesne k obzoru, ale už bude světlá obloha, takže barvy zemského stínu v jejím jasu poblednou. „Stále však bude pozorovatelný atypický úzký srpek nezastíněného Měsíce,“ upozornila ČAS. V Praze Měsíc zapadne v 06:17, tedy jen několik minut po maximální fázi zatmění.
Jak sledovat zatmění
Pro pozorování pouhým okem si stačí vybrat místo, kde je jasná obloha nad jihozápadním obzorem. „Ještě lepší zážitek však poskytne alespoň malý dalekohled, například triedr. Ten nám pomůže i proto, že úkaz bude probíhat velmi nízko nad obzorem.
Proto je také potřeba k pozorování vybrat místo s nerušeným výhledem k jihozápadnímu obzoru a nejlépe na vysokém kopci,“ dodala ČAS. Pozorovat zatmění bude možné také například z Radarové louky ondřejovské hvězdárny či na hradě Hněvín v Mostě.
Měsíc ve stínu Země
Zatmění Měsíce vzniká při jeho průchodu zemským stínem. Teoreticky by k úkazu mělo dojít pokaždé, kdy je Měsíc v úplňku a nachází se v tu dobu přesně na opačné straně oblohy než Slunce. Do roka ale nastanou maximálně čtyři měsíční zatmění, a to včetně nevýrazných polostínových.
Je to způsobeno tím, že dráha Měsíce je vůči rovině zemské dráhy skloněna o přibližně pět stupňů a zemský stín na obloze pokrývá ve vzdálenosti Měsíce kruhovou plochu o úhlovém průměru jen 1,5 stupně. Měsíc proto zemský stín častěji mine a k žádnému zatmění nedojde.