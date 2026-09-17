Irští vědci popsali dvě desítky nákaz bakteriemi odolnými proti antibiotikům


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Eurosurveillance

Bakterie zlatého stafylokoka, které jsou odolné vůči antibiotikům, se snadno šíří a špatně léčí. Občas dochází i k lokálním epidemiím, kdy se nakazí více lidí najednou – zpravidla v souvislosti s těsným fyzickým kontaktem a přeplněnými prostory, jako jsou sportovní akce, věznice a zařízení péče o děti. Irští lékaři popsali případ, kdy se nakazily dvě desítky dětí při hře na nafukovacím skákacím hradu. Prokazatelně se infikovalo 22 dětí. Několik skončilo hospitalizovaných, žádné naštěstí nezemřelo.

Na první případ lékaři upozornili na podzim roku 2025, kdy byl v Dublinu hospitalizován dvanáctiletý chlapec z východního Irska s MRSA, což je zkratka pro kmen zlatého stafylokoka, který je odolný vůči běžným antibiotikům, jako je penicilin nebo oxacilin. Nejčastěji se tyto patogeny objevují v nemocnicích, kde využívají vysoké koncentrace lidí s oslabenou imunitou, nicméně objevují se občas už i situace, kdy se dostanou mezi zcela zdravé osoby.

Světová zdravotnická organizace pokládá MRSA odolné vůči antibiotikům za jednu z největších zdravotních hrozeb současnosti. Případ z Irska dobře ilustruje proč.

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Skákací hrad

Hospitalizovaný chlapec ošetřujícím lékařům řekl, že devět dní předtím byl na večírku, kde si hrál s dalšími dětmi na skákacím hradu. Hygienici pak kontaktovali rodiny dalších dětí, které se dětské party zúčastnily. Vyšetřování ukázalo, že až na jedno si všechny ze dvou desítek dětí hrály na nafukovacím skákacím hradu. Příznaky nemoci přišly rychle, nejčastěji hned druhý den.

Nejčastěji šlo o podráždění kůže, které se projevovalo zarudnutím a puchýřky, ale u těch méně šťastných se objevily také horečka a nevolnost někdy končící i zvracením. U čtyř dětí se stav zhoršoval natolik, že musely být hospitalizované, u žádného ale nedošlo k vážným komplikacím.

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Případ je podle irských odborníků z mnoha ohledů výjimečný. Jedná se o první doloženou situaci, kdy se stal skákací hrad ohniskem vypuknutí nákazy. Nejde o to, že by všechny takové hrady byly rizikovým prostředím, ale spíše to naznačuje, že MRSA a další bakterie odolné vůči antibiotikům získávají schopnost šířit se do prostředí, která byla až doposud bezpečná.

Protože se chlapec dostal do nemocnice tak pozdě, bylo už zbytečné odebírat z hradu biologické vzorky – zlatý stafylokok tak dlouho na površích nevydrží. Hygienici ale předpokládají, že tam bakterii přinesl jeden infikovaný člověk, který si v hradu hrál. K šíření pravděpodobně pomohlo také teplé, vlhké a občas deštivé počasí toho dne a fakt, že se dětem na nafukovacím hradu opravdu líbilo a některé tam vydržely až tři hodiny.

Hygiena situaci zvládla

Ohnisko nákazy se hygienikům povedlo zvládnout – a to pomocí klasických metod, které se používají už desítky let. Stačilo trasování a sledování kontaktů nakažených. Díky tomu se povedlo odhalit nakažené dřív, než se jim podařilo infikovat někoho dalšího. Hygiena spolupracovala podle zprávy v odborném časopisu Eurosurveillance také se školou, kam děti chodily.

Zpráva také uvádí, že i když se toto ohnisko podařilo zvládnout, může to naznačovat, že superbakteriím jako MRSA se daří více prosazovat i mimo tradiční nemocnice, tedy v komunitním šíření. Podobných míst může podle lékařů přibývat, vyzývají proto své kolegy k větší bdělosti.

Odkaz na zprávu
Xixao

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