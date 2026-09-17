Vědci poprvé nafilmovali samici keporkaka, která zřejmě truchlila nad mrtvým mládětem

Záběry pořízené u australského pobřeží ukazují samici keporkaka, která nejspíše truchlí po mrtvém mláděti. Podle nového výzkumu video nabízí vzácný vhled do složitých emocí savců žijících v moři.
Snímky vznikly poblíž australského pobřeží Gold Coast. Samice na nich zůstává v těsné blízkosti svého mláděte, které nehybně leží. Velryba se svého mláděte opakovaně dotýká a udržuje s ním oční kontakt.
„Je opravdu smutné a srdcervoucí sledovat tuto samici, jak se mrtvého mláděte neustále dotýká,“ uvedl Olaf Meynecke z Griffithovy univerzity. Podle výzkumníků se samice pokoušela udržovat kontakt s mládětem několik hodin, možná i dní.
Záchranář Andrew Mulville z nadace Sea World Foundation, který událost pozoroval, nejprve předpokládal, že dvě velryby odpočívají na hladině. Jejich chování mu ale připadalo neobvyklé. „Bylo to rozhodně něco, co jsem toho dne na moři nečekal,“ uvedl.
Vědci si všimli také toho, že se samice nepokusila vynést mládě na hladinu. To by mohlo znamenat, že si byla vědoma jeho smrti už krátce po vrhu. Její chování proto podle výzkumníků může představovat určitou formu truchlení.
Podle Meyneckeho pozorování poukazuje na silné pouto mezi matkou a mládětem a na možné projevy emocí u společenských savců. Podobné chování vědci pozorovali například u slonů a lidoopů. U velryb je ale podle vědců kvůli jejich životu na otevřeném moři velmi vzácné podobný projev zachytit.
Výzkumníci zároveň uvedli, že ve stejné oblasti bylo v té době pozorováno několik dalších uhynulých velrybích mláďat.