Mořská vedra ztišila písně velryb, ukázala studie

Před 120 lety lidé poprvé začali naslouchat zvukům oceánů. Do té doby vnímali jen šumění vln, křik mořských ptáků nebo skřípění lodí na hladině – samotné moře a jeho obyvatele ale vnímali jako tiché až němé. Jenže pak ponořili pod hladinu první hydrofon a zaslechli, jaký koncert se vlastně vodou nese.

Inter arma silent musae. Platí to i u keporkaků, ukázala studie

Zajímalo je, jak velrybí hlasy reagují na změny, které přináší pod hladinu člověk. Strávili tím bezmála šest let, zaznamenávali a analyzovali písně kytovců od břehů Kalifornie. Měli obrovské štěstí: náhodou jejich výzkum začal v červenci roku 2015, tedy v době, kdy zkoumanou oblast zasáhla silná vlna mořského vedra, do té doby nejsilnější, jakou meteorologové v tomto regionu zaznamenali.

Island povolil lov velryb do roku 2029

Písně různých druhů

Výsledky nebyly vůbec jednoznačné. Ukázalo se, že různé druhy velryb reagují na změnu podmínek po svém. Například keporkačí písně se moc nezměnily, zato zpěvy plejtváků velkých a myšoků se výrazně ztišily a při vlně veder byly mnohem méně časté než v jiných letech.

Podle autorů studie je to způsobené tím, že oba druhy plejtváků jsou závislé na lovu krilu, který byl oteplením vody postižený. Naopak keporkaci mají jídelníček různorodější, takže je to postihlo méně. Dalším důvodem byla podle vědců otrava – teplá voda umožnila, aby se přemnožil mořský květ, jenž do vody uvolňuje toxiny škodící celé řadě zvířecích druhů.

Jak mizela plejtvákům potrava, pomalu utichal jejich zpěv. Vědci to přirovnávají k tomu, že ani hladovým lidem není moc do zpěvu. Úbytek hlasů těchto velryb byl značný – asi čtyřicetiprocentní.