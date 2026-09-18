Úryvek z knihy o Dianě líčí krále v nelichotivém světle. Monarchie se ohradila


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

V Británii vyjde příští týden kniha o princezně Dianě z pera jejího bratra Charlese Spencera. Devětadvacet let po smrti lidmi obdivované princezny ukázky z ní vyvolaly netradiční reakci Buckinghamského paláce. Ostře se vymezil vůči pasáži, která Karla III., bývalého manžela Diany, popisuje jako necitlivého. Věc řeší britský tisk a podle zpravodajky ČT v Londýně Kataríny Sedláčkové dokonce může zastínit pracovní agendu královské rodiny.

Rozebíraná pasáž se měla odehrát ve vypjatých dnech mezi úmrtím princezny Diany na konci srpna 1997 a pohřbem. Její bratr Charles Spencer se přel s jejím exmanželem, tehdy princem Charlesem, o to, zda mají jít mladí synové za matčinou rakví. Spencer tvrdil, že to chlapce poznamená. Současný král se na něj měl necitlivě obořit.

„Do telefonu na mě vychrlil to, co jsem pokládal za jeho potlačované pohrdání Dianou a zděšení nad tím, jak moc svět zasáhla její smrt. ‚Buď si jistý,‘ zasyčel, ‚že na ni brzy zapomeneme,‘“ píše se v knize. Epizodu Spencer rozepisuje na několika stranách.

Nakolik tím Spencer bývalého švagra zasáhl, dokládá bezprecedentní korekce, kterou vydal Buckinghamský palác: „Jeho Veličenstvo si uvědomuje, že bolest ze ztráty sourozence může zatemnit rozum, ovlivnit úsudek a zabarvit vzpomínky způsobem, že je ostatní nepoznají, a to i mnoho let po takové ztrátě.“

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Král Karel III.

Podle Sedláčkové reakce paláce ukazuje, jak vážně monarchie téma bere. Tvrzení z knih totiž obvykle nekomentuje. Nyní to navíc udělala, než vůbec vyšla.

„Už jen dnes se úryvky staly dominantním tématem. V britských novinách se mluvilo o tom, že by to mohlo zastínit i pracovní program královské rodiny, kdy král a následník trůnu byli oba na pracovní cestě ve Skotsku,“ sdělila zpravodajka. Krátkodobý dopad na popularitu královské rodiny podle ní mít publikace bude.

Komplikovaný vztah

Diana Spencerová se vdala v roce 1981. Nerovné manželství se po mnoha skandálech rozpadlo. Princezna ale neměla dobrý vztah ani s bratrem. Po rozvodu chtěla například bydlet na rodinném panství, to se ale z různých důvodů nestalo.

„Oba ti Charlesové mají společného o mnoho víc, než co je rozděluje, protože oba měli s Dianou komplikovaný vztah,“ míní Catherine Mayerová, novinářka zaměřená na královskou rodinu. „Jde o dva muže, kteří po mnoho a mnoho let nesli břemeno žalu a viny,“ říká.

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V až nepřátelské atmosféře po smrti populární Diany byli členové královské rodiny obviňováni z nedostatku empatie vůči žalu lidí. Krizi překonali. Současnou knihou ale hrabě Spencer jakoby přiživoval krizi novou – tu kolem odchodu mladšího Dianina syna, prince Harryho, do Ameriky.

Ten se i s rodinou nyní po šesti letech do Británie vrátiI a už v létě strýce navštívil. Královna Alžběta se před svou smrtí vůči jeho veřejně ventilovaným stížnostem ohradila jen jednou – když s Meghan monarchii obvinili z rasismu. Slavná věta, že vzpomínky se mohou lišit, připomíná nynější reakci krále na knihu o Dianě.

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