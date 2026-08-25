SOUHRN: Zásadní události úterý 25. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 25. srpna 2026.
Poslanci debatují o novele k veřejným rozpočtům, kterou vetoval Pavel
Poslanci se v úterý znovu zabývají vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Sněmovní opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. Koalice si již hlasováním prosadila, že jednání sněmovny se může v úterý protáhnout do noci.
V Lipsku našli třetí dron. Německo je ohrožené, uvedl Merz
Dronový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle z počátku srpna ukázal, že Německo je reálně ohrožené, řekl v úterý kancléř Friedrich Merz. Brzy hodlá oznámit, komu útok připisuje. Německá média mezitím uvedla, že vyšetřovatelé poblíž letiště našli třetí dron a stopy výbušniny hexogen.
Kanada zavede cla na zboží z USA ve výši od patnácti do padesáti procent
Kanada zavede cla ve výši od patnácti do padesáti procent na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americké tarify vstoupí v platnost 8. září, oznámila v úterý podle agentury Reuters kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá.
Slovenská policie oznámila, že překazila útok na továrnu na drony
Slovenská policie v úterý oznámila, že příslušníci úřadu pro boj proti organizovanému zločinu (ÚBOK) překazili žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá tři cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. Dva z nich byli zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Policisté informovali i o rozsahu škod, které mohl požár způsobit, a zajištění většího množství zápalné směsi, nářadí či telefonů.
Nejvyšší soud USA umožnil zpřísnit hlasování poštou
Nejvyšší soud USA zrušil předchozí rozsudek, který vládě prezidenta Donalda Trumpa bránil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do Kongresu. V noci na úterý o verdiktu informovala agentura AP. Ta zároveň poznamenala, že není jasné, do jaké míry lze před blížícími se volbami nařízení v odblokovaném Trumpově dekretu uskutečnit. Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje a bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů.
Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně byla přerušena. Majitel chce část zachovat
Společnost Cream přerušila hlavní demoliční práce vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji jako autentickou připomínku její historie a původní baťovské architektury.
Ruský dron řízený AI zabil tři civilisty. Brzo to bude jako ve filmu Terminátor, varují Ukrajinci
Američtí novináři popsali první případ, kdy umělá inteligence (AI) v dronu připravila o život lidi. Byli to tři ukrajinští civilisté, na které ruská zbraň vybavená pokročilým algoritmem zaútočila v Záporoží.