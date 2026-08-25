Vyšetřovatelé našli u letiště v Lipsku třetí dron a výbušninu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Němečtí vyšetřovatelé našli poblíž letiště Lipsko/Halle třetí dron, který souvisí s hybridním útokem z počátku srpna, s odvoláním na své zdroje o tom informovaly v úterý veřejnoprávní stanice NDR a WDR a list Süddeutsche Zeitung. Podle nich kriminalisté objevili také stopy vojenské výbušniny hexogen. Podle časopisu Der Spiegel byl nalezený dron vadný.

Podle úterních informací německých médií našli vyšetřovatelé deset dní po původním incidentu, tedy 14. srpna, na poli u obce Kabelsketal západně od letiště další dron. Při bližším ohledání místa nálezu vyšetřovatelé podle médií našli také zhruba padesát gramů výbušniny hexogen. Mluvčí generálního státního zastupitelství, které na vyšetřování incidentu dohlíží, se k informacím médií odmítla vyjádřit.

V noci na 5. srpna zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko/Halle objevil dron s výbušninou, který se nacházel poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Letiště následně přerušilo provoz. Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším „neznámým letícím objektem“.

Na dronu s výbušninou z letiště u Lipska našli policisté stopy DNA
Na dronu s výbušninou z letiště u Lipska našli policisté stopy DNA

Rozbuška na výbušnině připevněné k prvnímu dronu byla podle všeho vadná. Zbytky druhého letícího objektu se zatím nenašly. Podle časopisu Der Spiegel jsou vyšetřovatelé stále více nakloněni verzi, že se nákladní letadlo nesrazilo s dalším dronem. Na poškozeném místě se totiž údajně našly organické stopy. Zpravodajský web Tagesschau naopak píše, že podle jeho informací vyšetřovatelé vyloučili, že by se jednalo o srážku s letícím ptákem.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt po incidentu hovořil o „scénáři hybridního útoku“. Německé úřady ale zatím čin nikomu nepřipsaly. Podle médií, která se odvolávají na své zdroje z bezpečnostních složek, se nicméně úřady domnívají, že za pokusem o útok na ukrajinské letadlo bylo Rusko.

Německý ministr po incidentu v Lipsku varuje před každodenními hybridními útoky
Alexander Dobrindt

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