Arménské úřady zadržely exprezidenta Kočarjana


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Arménské úřady zadržely bývalého prezidenta Roberta Kočarjana a obvinily jej ze spáchání korupčních trestných činů v době, kdy byl u moci. Jednasedmdesátiletý Kočarjan, který je politickým odpůrcem premiéra Nikoly Pašinjana, byl vzápětí po vznesení obvinění hospitalizován kvůli vysokému tlaku, uvedla agentura AFP.

Arménský protikorupční výbor ve svém prohlášení uvedl, že Kočarjan, který působil ve funkci prezidenta v letech 1998 až 2008, zneužil svého tehdejšího postavení k získání „cenného majetku veřejného a ekonomického významu za ceny výrazně nižší, než byly tržní ceny“, napsala agentura Reuters.

Bývalý prezident je obviněn ze zneužití pravomocí, z přijetí úplatků a z praní špinavých peněz. Spolu s ním je obviněn také jeho syn, bývalý premiér, bývalý ministr obrany či bývalý starosta Jerevanu, napsal portál News.am s odvoláním na generální prokuraturu.

Levon Kočarjan se v pondělí v parlamentu pohádal s premiérem Pašinjanem. Během této hádky šéf vlády obvinil rodinu Kočarjanových, že se nezákonně obohatila, a pohrozil zabavením majetku. Kočarjan byl i v minulosti obviňován z korupce. Pro své odpůrce ztělesňuje někdejší elity obviněné z drancování země, které Nikol Pašinjan v roce 2018 v pokojné revoluci odstavil od moci. Ve vzpomínaném roce byl Kočarjan také zatčen a několik měsíců strávil ve vazbě po obvinění z volebních podvodů během prezidentských voleb v roce 2008, ale po čase byla tato obvinění stažena, připomněla AFP.

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Kočarjanův právník Aram Orbeljan podle portálu poukázal na „zásadní právní nedostatky“ ve vznesené obžalobě. Ta se podle něj týká rozhodnutí bývalých vlád, které Kočarjan jako prezident v té době schvaloval. Úřady podle portálu kromě exprezidenta zadržely i jeho nejstaršího syna Sedraka, zatímco u mladšího syna Levona, opozičního poslance, ráno vykonaly domovní prohlídku. Razie se odehrály i ve společnostech, ve kterých mají Kočarjanovi podíl, napsal portál.

Kočarjan, který je stoupencem užších vazeb s Moskvou, dlouhodobě těží z postavení hrdiny první války o Náhorní Karabach z počátku 90. let minulého století. O toto území Ázerbájdžán a Arménie od rozpadu Sovětského svazu svedly dvě války. Za Pašinjana Arménie druhou válku prohrála.

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