Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně byla přerušena. Majitel chce část zachovat


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Společnost Cream přerušila hlavní demoliční práce vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji jako autentickou připomínku její historie a původní baťovské architektury.

Firma Cream objekt s jedenácti nadzemními podlažími vlastní a měla v něm sídlo. „Ředitel marketingu společnosti Marcel Schmidt potvrdil, že se firma ve spolupráci s architekty a statiky pokusí severovýchodní část budovy zachovat. Konkrétně tak, aby zůstaly zachované typické baťovské konstrukční modely. V maximalistické variantě by to znamenalo uchování torza až do výšky jedenáctého patra původní konstrukce budovy,“ řekl redaktor České televize Jiří Vízner.

„Stanovisko expertní skupiny, kde jsou statici a architekti, v součinnosti s památkáři a zástupci stavebního úřadu by mohlo být do čtrnácti dnů,“ uvedl Schmidt.

Začala demolice vyhořelé výškové budovy ve Zlíně
Začala demolice vyhořelé budovy ve Zlíně

Připomínka baťovské architektury

„V posledních týdnech intenzivně hledáme cestu, jak při nezbytné demolici uchovat část 34. budovy jako autentickou připomínku její historie a původní baťovské architektury. Konkrétní podobu této myšlence dali významní architekti a umělci, se kterými dlouhodobě spolupracujeme na revitalizaci Baťova areálu – Vít Máslo, Petr Janda, Adam Gebrian, Evžen Dub a Vladimir 518,“ vysvětlil Schmidt. Záměr podle něj podporují také zástupci památkové péče.

„Naší představou je zachování části stavby v rozsahu čtyři krát dva typických baťovských konstrukčních modulů,“ řekl Schmidt. „Pokud to technické řešení umožní, uvažujeme také o zachování fragmentu původní ‚baldachýnové‘ skořepiny v přízemí budovy. I tato část je důležitou připomínkou původní architektury a charakteru 34. budovy,“ dodal.

Smyslem přitom není vytvořit pomník budově, která už nemůže zůstat zachována v celém rozsahu, uvedla společnost. „Chceme v maximální možné míře zachovat její skutečnou část a dát jí možnost i nadále být součástí území. Zachovaný fragment 34. budovy může být v období jeho postupné proměny důležitou kotvou – místem, které připomíná historii tohoto místa a zároveň může vytvořit prostor pro nové řešení vzniklé situace,“ uvedl Schmidt.

Demolici vyhořelé budovy ve Zlíně urychlilo částečné zřícení
Demolice vyhořelé výškové budovy ve Zlíně

Rozhodující bude stav konstrukčních prvků

Společnost se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část oddělit od torza a zachovat ji. „Rozhodující bude skutečný stav jednotlivých konstrukčních prvků a možnosti jejich dodatečného ukotvení tak, aby byla zajištěna dostatečná stabilita. Zda a v jakém rozsahu se podaří severovýchodní roh zachovat, bude záležet především na jeho technickém stavu a výsledcích statického posouzení,“ dodal ředitel marketingu a komunikace.

„Pozastavily se teď práce velkého bagru s hydraulickými nůžkami. Pokračuje ale třídění na zemi a příprava suti na odvoz. O to se postarají vlaky nebo kamiony, o tom ještě není rozhodnuto,“ popsal Vízner.

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Budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu po požáru

Budovu zachvátil požár 9. července, na severní a západní straně se zřítila. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny. Objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července. Stavební úřad rozhodl o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt, tedy včetně suti, je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí budovy ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů. Podle Schmidta firma do té doby stihne rozhodnout o osudu zbytku stavby.

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