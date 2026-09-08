Bourání vyhořelé budovy ve Zlíně pokračuje, hotovo má být do konce týdne

Bourání zbylé části vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pokračuje. Majitel, společnost Cream, před čtrnácti dny demoliční práce přerušil a chtěl zachovat alespoň torzo objektu. Podle odborníků by to ale nebylo bezpečné. Demolice by podle majitele měla být hotová do konce týdne.
V úterý ráno se do demolice vyhořelé budovy 34 ve Zlíně pustil stotunový bourací bagr s hydraulickými nůžkami. To, že není možné zachovat ani část objektu, oznámila společnost Cream v pátek. Demoliční práce znovu začaly už v pondělí. „Také kvůli koncertu na nedaleké platformě Baťova institutu pracovaly pouze menší stroje, a to jen několik hodin,“ uvedl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt.
Cream chtěla původně část vyhořelé budovy zachovat, předminulý týden proto hlavní demoliční práce přerušila. Odborníci zvažovali, zda by bylo možné část objektu ponechat, statici to však z bezpečnostních důvodů nedoporučili.
Společnost Cream měla v objektu s jedenácti nadzemními podlažími sídlo. Budovu zachvátil 9. července požár, při kterém se její severní a západní část zřítily. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny. Objekt předali společnosti Cream 27. července.
Stavební úřad rozhodl o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt včetně suti je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí budovy, které ohrožují zdraví a život, stanovil úřad firmě lhůtu šesti týdnů. Demolice objektu začala 7. srpna.
Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. V objektu byly zejména sklady a kanceláře. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstala před začátkem demolice stát přibližně její polovina.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Podle policistů potrvá vyšetřování několik měsíců. Známá zatím není ani výše škody. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až pětileté vězení.