Ve Znojmě a Mikulově začala vinobraní. Konají se i v dalších místech

Ve Znojmě a Mikulově začaly dvě největší vinařské akce roku. Historické průvody, koncerty, víno a burčák lákají desetitisíce návštěvníků. Vinobraní se ale během září konají i na dalších místech jižní Moravy a v Čechách, například v Praze nebo v Mělníku. Letošní sklizeň hroznů bude podle vinařů kvůli počasí asi o třetinu nižší než dlouhodobý průměr, kvalita hroznů je ale dobrá.
Letošní Znojemské historické vinobraní, které se koná od pátku 11. září do neděle 13. září, je součástí oslav 800 let od povýšení města na královské. Nabídne program na čtrnácti scénách. Stěžejním bodem zůstává historický průvod v čele s Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou, který připomíná královskou návštěvu města v roce 1327. V průvodu bude přes čtyři sta účinkujících. V pátek vyjde ve 20:00, v sobotu ve 14:00.
Letos poprvé mohou lidé přijet speciálním vlakem z Prahy přes Jihlavu. „Z Prahy do Znojma bude v sobotu vyjíždět z Prahy v 6:50. Raději tam buďte dříve pro jistotu! Do Znojma dorazí po jedenácté hodině a zpět odveze návštěvníky Znojemského historického vinobraní směrem na Prahu ve 23:45,“ upozornil ředitel Znojemské besedy Jaroslav Chaloupecký.
Speciální vlak zastaví také v Kolíně, Kutné Hoře, Havlíčkově Brodě a Jihlavě. Odjezd ze Znojma je naplánovaný tak, aby návštěvníci stihli i večerní koncerty a závěrečný ohňostroj. Ten se letos kvůli nové vyhlášce o používání pyrotechniky bude odpalovat z jižního hradebního příkopu u Střelniční věže.
Součástí dopravních opatření jsou i posílené pravidelné autobusové a vlakové spoje. Pro festivalové dny má speciální jízdní řád také znojemská MHD, aby se lidé dostali ze záchytných parkovišť do historického centra.
Vinobraní ve stejném termínu
I letos se Znojemské vinobraní koná ve stejném termínu jako Pálavské vinobraní v Mikulově. „To nás úplně netrápí. Spíše jsme se obávali o počasí. Ale jak vidíte, přestalo nám pršet,“ poznamenal v pátek po poledni Chaloupecký.
Počet návštěvníků očekává podobný jako loni, zhruba 75 tisíc. „Vstupenky je možné stále zakoupit, a to přímo na vstupních branách do uzavřené památkové zóny, tedy v centru města Znojma. On-line už ne,“ upozornil.
Novinkami jsou letos také odpočinková zóna či středověké ležení v jižním hradebním příkopu. Součástí programu jsou vystoupení hudebních skupin různých žánrů, skupin historického šermu nebo rytířské turnaje.
„Já osobně se těším ne úplně na ta koncertní představení, ale na tu celkovou atmosféru vinobraní, na historický průvod, na to, že se tady projdete, že se zastavíte v mázhauzu, potkáte se s přáteli, se známými a dáte si dobré víno,“ uzavřel Chaloupecký.
Déšť posunul zahájení vinobraní v Mikulově
Déšť v Mikulově zahájení Pálavského vinobraní lehce zkomplikoval. „Ráno trochu pršelo, stánkaři začali najíždět později,“ řekla ředitelka festivalu a Mikulovské kulturní Petra Bakó.
Nově pořadatelé zavádějí čistě řemeslnou uličku s ukázkami tradičních řemesel. Další novinkou, která reaguje na přání návštěvníků, je druhá malá scéna v amfiteátru, kde se konají největší koncerty programu.
„Bohužel onemocněl Richard Müller, tak jsme museli na poslední chvíli řešit někoho, kdo přijede za něj,“ řekla Bakó. Vystoupí kapely No Name a Horkýže Slíže a také Martina Páralová, v sobotu Helena Vondráčková a další.
Nechte auto doma, doporučují organizátoři
Organizátoři doporučují nechat auto doma a přijet do Mikulova autobusem nebo vlakem. „Ze stanoviště 35 ze Zvonařky jezdí pravidelná autobusová linka do Mikulova. Okolo celého Mikulova máme kyvadlovou dopravu,“ upozornila Bakó. Z Brna do Mikulova je také vypraven speciální vlak, který před půlnocí jede zpět. Pokud návštěvníci musí přijet autem, je podle ní v Mikulově celkem sedm záchytných parkovišť. Největší z nich, v Jiráskově ulici, pojme až 216 aut.
Po pěti letech pořadatelé plánují obnovit také mobilní aplikaci, kterou vinobraní mělo do roku 2019 a poté ji přestalo využívat. Poslední větší novinkou letošního roku je výraznější sleva na vstupném pro lidi, kteří si permanentku na oba dny zakoupili do konce června. Vstupné na místě na oba dny stojí 1100 korun. Pálavské vinobraní každoročně navštíví okolo 45 tisíc lidí.
Kam jít na vinobraní?
Kromě vinobraní ve Znojmě a Mikulově mohou lidé navštívit také Královopolské vinobraní v Brně nebo akce ve Strážnici, Starovicích či Uherském Hradišti. O týden později se budou konat vinobraní v Bzenci nebo Čejkovicích, na konci září pak v Drnholci a Velkých Pavlovicích.
Vinobraní se v září budou konat nejen na jižní Moravě, ale i v Čechách. Mělnické vinobraní se uskuteční od pátku 18. do neděle 20. září 2026. Má tradici od roku 2011. Oslavy sklizně vína se konají na několika místech historického centra Mělníku i na zámku. Pro degustaci vín Cechu českých vinařů je vyčleněna klidová zóna na radničním dvoře.
Na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze v pátek začne dvoudenní Vinohradské vinobraní. Návštěvníci mohou ochutnat burčák nebo víno od zhruba 30 rodinných vinařství, připraven je doprovodný program pro děti i dospělé. Vinohradské vinobraní se vrací na náměstí Jiřího z Poděbrad po dvou letech, kdy ho kvůli opravě náměstí hostily Mahlerovy sady.
V sobotu a v neděli se koná vinobraní také v trojské botanické zahradě. Kromě vína a burčáku přímo z Vinice svaté Kláry, která je součástí zahrady, se představí asi 20 dalších českých a moravských vinařů. V ceně vstupného jsou komentované prohlídky vinice.
Karlštejnské vinobraní se uskuteční poslední víkend v září. V podhradí návštěvníky čekají historická řemesla, rytířská klání, hudba, tanec, víno a burčák i tradiční historický průvod v čele s Karlem IV. a císařovnou Eliškou Pomořanskou.
Sklizeň hroznů bude asi o třetinu nižší
Letošní sklizeň hroznů v Česku bude ve srovnání s dlouhodobým průměrem asi o třicet procent nižší kvůli dlouhodobému suchu. Lokálně se ale propad liší. „V některých místech jsou propady výrazně vyšší, zejména tam, kde se nakumulovaly škody způsobené suchem se škodami po supercele,“ řekl prezident Svazu vinařů Martin Chlad.
Škody bez započtení ušlého zisku podle něj dosáhnou půl miliardy korun. Letošní sklizeň raných odrůd začínala v polovině srpna, což není nijak výjimečné. Kvůli letošnímu počasí, které kromě nedostatku srážek přineslo i několik horkých vln, ale bude sklizeň výrazně kratší než jindy. Hrozny i bobule jsou menší a nižší bude také výlisnost.
„Prakticky všechny odrůdy dozrály najednou a teď je důležité je co nejrychleji posbírat. Čím déle to bude trvat, tím větší bude riziko ztrát. U nás předpokládám, že bílé odrůdy budou posbírané do konce září, modré odrůdy pak první týden v říjnu,“ uvedl generální ředitel Chateau Valtice Marek Šťastný. Letošní počasí podle něj modrým hroznům prospívalo, kvalita červených vín letošního ročníku tak bude vysoká. Dobrou kvalitu mají i bílé hrozny.