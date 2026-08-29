Ořechov oživuje paměti válečného prokurátora Jaroslava Němce

Paměti válečného polního prokurátora Jaroslava Němce knižně vydali v jeho rodišti, Ořechově na Uherskohradišťsku. Němec v justiční pozici působil v československých jednotkách na západní i východní frontě. Pro nesouhlas s podstoupením Podkarpatské Rusi upadl v nemilost a po únoru 1948 strávil zbytek života v exilu. Tam vydal publikace, články, či se podílel na založení neziskové organizace Společnost pro vědy a umění.
Aby mohla kniha, nazvaná Rozhovor leteckou poštou, vyjít, byl nutný přepis mnohahodinového textu ze sedmi audiokazet. Ořechovu se povedlo je získat. Přibližně půlstoletí staré nahrávky pamětí Jaroslava Němce získaly knižní podobu a v neděli 30. srpna budou za doprovodného programu oficiálně představeny.
„Ani jsem nedoufala, že to rozchodíme,“ uvedla starostka Ořechova Jarmila Jilgová (nestr.). Nejzajímavější pasáž se datuje do začátku roku 1945. Jaroslav Němec chtěl za vlastizradu stíhat členy jednotky, kteří hájili oddělení Podkarpatské Rusi od Československa. Prokurátorova obrana celistvosti republiky ale byla marná.
V té době už bylo prakticky rozhodnuto, že ji získá Sovětský svaz, což byl největší rozkol mezi ním a generálem Ludvíkem Svobodou. „Jako československý občan, jako voják a notabene jako vojenský prokurátor jsem měl povinnost zakročit a od této povinnosti jsem nehodlal ustoupit,“ hodnotil tehdy situaci Němec. Reakce generála Svobody ale byla jasná „Nařizuji polnímu prokurátorovi, aby žádný zatykač nevydával.“
Exil v USA
Poválečná msta komunistů vyústila v emigraci Jaroslava Němce. Ve Spojených státech amerických v 70. letech sepsal historii Ořechova, i to ale bylo pro režim nežádoucí. „Jenom pár výtisků zůstalo mezi občany, zbytek se spálil,“ podotkla Jilgová. Dějiny obce Ořechov pod jménem Jaroslava Němce tak poprvé vyšly až po roce 1989.
V exilu mimo jiné napsal mnoho mezinárodně uznávaných publikací o soudním lékařství, minimálně 60 články přispěl do českých časopisů v zahraničí.
V USA byl Němec velmi uznávaný, v Československu se o něm ale mlčelo. Němec však na svou rodnou zemi nezanevřel. U příležitosti jeho tryzny v Americe dokonce zaznělo: „V jeho životě nacházíme dva rozhodující prvky: Je to láska k rodnému kraji a oddanost Československé republice.“
Z jeho iniciativy také například vznikla Československá společnost pro vědy a umění (SVU). Šlo o celosvětovou, významnou organizaci, spojující příznivce českého a slovenského intelektu ve světě a podporující mezinárodní spolupráci. Němec byl jejím prvním generálním tajemníkem, později prezidentem a také čestným členem.
Vyznamenání a památník
Dne 28. října 1998 prezident České republiky Václav Havel vyznamenal Jaroslava Němce in memoriam Medailí Za zásluhy I. stupně. O necelých dvacet let později, 20. října 2018 byl Jaroslavu Němcovi odhalen památník v jeho rodné obci Ořechov.
Na počinu sochaře Ondřeje Olivy se tehdy vedle Němcovy rodné obce finančně podíleli i Zlínský kraj či dobrovolní dárci. Památník se nachází na ořechovské návsi. Nově vydaná kniha má ambici vrátit Němce do širšího povědomí veřejnosti.