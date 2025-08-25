V Kanadě zemřela významná představitelka československého exilu, spisovatelka a spoluzakladatelka nakladatelství Sixty-Eight Publishers Zdena Salivarová, uvedla diplomatka Šárka Ponroy Vamberová z českého konzulátu v Torontu. Informaci přinesl i server iROZHLAS.
Zemřela představitelka československého exilu Zdena Salivarová
„V dnešních (pondělních) brzkých ranních hodinách v torontské nemocnici dobojovala svůj statečný boj paní Zdena Salivarová Škvorecká,“ napsala diplomatka Vamberová. Salivarové bylo 91 let.
Do exilu v USA a později v Kanadě odešla Salivarová s manželem a spisovatelem Josefem Škvoreckým v roce 1969. V Torontu spolu s ním založila nakladatelství Sixty-Eight Publishers, které se zaměřovalo na díla autorů zakázaných tehdejším československým režimem. „Určitě existovala další exilová nakladatelství. Ovšem dalo by se říci, že Sixty-Eight Publishers skutečně patřilo k těm nejzásadnějším,“ poznamenala redaktorka ČT Alžběta Stančáková.
Knihy, které nakladatelství vydávalo, byly například od Milana Kundery. „Který mimo jiné právě Zdenu Salivarovou velice ovlivnil, protože ona ještě krátce před emigrací studovala na pražské FAMU,“ uvedla Stančáková.
Nakladatelství vydalo na 230 knih doma zakázaných autorů. Vedle toho Salivarová i řadu knih napsala. Podle Stančákové ve své tvorbě reflektovala zkušenost ženy za minulého režimu, v čemž byla výjimečná. V roce 1990 dostala Řád bílého lva III. stupně.