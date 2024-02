Náchod získal knihovnu Josefa Škvoreckého, zpřístupní ji veřejnosti

Radnice v Náchodě zpřístupní zájemcům knihovnu spisovatele Josefa Škvoreckého. Získala ji od rodiny v kanadském Torontu a převezla do Česka. V Náchodě se Škvorecký před sto lety narodil. V exilu za oceánem žil s manželkou Zdenou Salivarovou od konce šedesátých let. Zemřel v Kanadě v lednu 2012.

Knihovna, kterou město získalo, obsahuje desítky knih samotného Škvoreckého a dalších českých autorů, gramofonové desky, kazety i fotografie. Odkaz spisovatele je tak zpátky v jeho rodišti. „Máme tady hudbu, kterou Škvorecký rád poslouchal. Eva Pilarová byla jeho oblíbená zpěvačka. No a samozřejmě blues, to byla jeho srdcovka,“ řekl Jan Špaček z odboru kultury Městského úřadu v Náchodě.

Mezi získanými knihami jsou i ty, které vydalo Škvoreckého exilové nakladatelství Sixty Eight Publishers. Jde o díla autorů, kteří v komunistickém Československu publikovat nemohli. Čtenáři si je budou moci prohlédnout v novém Spolkovém domě za 64 milionů korun, který město právě dokončuje a kde bude mít spisovatel stálou expozici.

Náchod, nebo Kostelec?

Objeví se tam dokonce i pracovna Josefa Škvoreckého, která bude inspirovaná tou skutečnou z kanadského Toronta. „Pracovna už se vyrábí. Je to autentický prostor, budou tam právě repliky regálů, pracovního stolu a knihy,“ popsal místostarosta města Jan Čtvrtečka (SOCDEM). Návštěvníci si podle Špačka budou moci sednout do křesla a knihy si přečíst.

Mezi nimi bude například i román Zbabělci z poválečného Náchoda. Město, které je v knihách označeno za Kostelec, naposledy Škvorecký navštívil před dvaceti lety. „To byla taková naivní představa, že když z toho udělám Kostelec, tak to tak lidé nebudou identifikovat. No jenže samozřejmě každý Náchoďák to poznal,“ řekl v roce 2014 spisovatel.

Škvoreckého expozici s autorovou knihovnou z Kanady otevřou v Náchodě 1. května. „Chceme, aby po celý rok žil Náchod vzpomínkou na Josefa Škvoreckého – spisovatele, milovníka jazzu, vydavatele,“ řekla mluvčí města Nina Adlof.