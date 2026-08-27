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UEFA chystá trestní oznámení na šéfa FIFA Infantina


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) připravuje trestní oznámení na šéfa Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianniho Infantina kvůli jeho plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa za 4,2 miliardy dolarů (téměř 87 miliard korun). Informovala o tom agentura AP.

Šestapadesátiletý Infantino na konci července oznámil plán na prodej části práv na světové šampionáty do rukou soukromých investorů. Ti měli získat dvacet procent a zaplatit za ně více než čtyři miliardy dolarů. Infantino o několik dnů později kvůli ostré kritice svůj záměr odvolal.

Proti předsedovi FIFA se vymezila především UEFA s podporou asijské konfederace AFC a severoamerické CONCACAF. Podle nich Infantino svým podvodným jednáním přišel o důvěru. Za Infantinem naopak nadále stojí zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL.

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Prezident mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino

UEFA ve čtvrtek uvedla, že u soudu na Manhattanu požádala o zpřístupnění potenciálních důkazů od newyorského investičního fondu Thrive Capital Management, který založil Joshua Kushner.

Firma Thrive a Kushner měli být hlavními investory, kteří by FIFA zaplatili 4,2 miliardy dolarů za dvacetiprocentní podíl v dceřiné společnosti, jež by spravovala komerční akce fotbalové organizace včetně mistrovství světa. Joshua Kushner je bratrem Jareda Kushnera, manžela dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanky.

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Gianni Infantino

„UEFA a její právní zástupci zvažují zahájení trestního řízení ve Švýcarsku proti Infantinovi a případně dalším představitelům FIFA pro trestný čin úmyslného špatného hospodaření podle článku 158 švýcarského trestního zákoníku,“ uvedli právníci UEFA v dokumentu, do kterého nahlédla agentura AP.

Dokument naznačuje, že částka 4,2 miliardy dolarů mohla být „podvodně stanovená mimo tržní cenu“, přičemž tuto cenu měl prosazovat Infantino ve svůj vlastní prospěch.

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