SOUHRN: Zásadní události neděle 11. října


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 11. října 2026.

Rozjela se povolební jednání, dohodu o pražské koalici chce Hlaváček v listopadu

Dohoda o koalici v hlavním městě by měla být hotová v listopadu, řekl v Nedělní debatě v České televizi pražský lídr hnutí STAN Petr Hlaváček. Jednání chce zahájit schůzkou s lídrem SPOLU pro Prahu Tomášem Portlíkem (ODS) v pondělí, poté se sejde i se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Portlík v neděli řekl, že STAN má jako vítěz voleb v metropoli právo mít primátora. V tomto volebním období chce Hlaváček zdražit časové kupony na MHD i parkování.

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Ruské údery na Ukrajině zabily dva lidi, Yandex hlásí útok na datové centrum

Ruské útoky si v neděli vyžádaly minimálně dvě oběti, hlásí je úřady v Charkovské oblasti. Úderům čelila i další města a regiony včetně Dnipra. Ukrajinské drony podle médií napadly a vyřadily z provozu další datové centrum ruské společnosti Yandex, tentokrát ve Vladimiru. Zprávy vycházejí z vyjádření společnosti, které citovala i ruská státní agentura TASS. Prezident USA Donald Trump prohlásil, že v konfliktu začíná platit energetické příměří, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale pak reagoval, že o tom neví.

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Ruské údery na Ukrajině zabily dva lidi, Yandex hlásí útok na datové centrum
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Trump ohlásil energetické příměří Ukrajiny a Ruska. Zelenskyj o tom neví
Americký prezident Donald Trump


Zemřel herec Jiří Štěpnička

Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi.

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Zemřel herec Jiří Štěpnička
Herec Jiří Štěpnička (na snímku z května 2025)


Projektily zasáhly v Hormuzském průlivu nejméně dva tankery za 24 hodin

Nejméně dva tankery v Hormuzském průlivu za posledních 24 hodin zasáhly neznámé projektily. Obě posádky jsou v bezpečí, informovala podle agentury Reuters britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM oznámilo, že v Ománském zálivu zasáhlo nákladní loď plující z íránského přístavu poté, co posádka ignorovala varování. Írán se v rámci války se Spojenými státy snaží blokovat Hormuzský průliv, zatímco Washington uplatňuje námořní blokádu íránských přístavů.

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Projektily zasáhly v Hormuzském průlivu nejméně dva tankery za 24 hodin
Plavidla v Hormuzském průlivu při pohledu z ománského Musandamu (2. října 2026)


Útok na terminál letiště v Rijádu způsobil požár

Terminál pro cestující na letišti v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu byl v neděli cílem projektilu, uvedla agentura AP s odvoláním na koalici bojující proti jemenským povstalcům hútíům. Stalo se tak den po útoku na toto letiště, který si vyžádal dvanáct mrtvých a přes tři sta zraněných. Jemenští rebelové hútíové zase hlásí další útok ze strany Saúdské Arábie na letiště v Saná, které mají pod kontrolou.

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Útok na terminál letiště v Rijádu způsobil požár
Pohled na mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu, archivní snímek

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