SOUHRN: Zásadní události neděle 11. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 11. října 2026.
Rozjela se povolební jednání, dohodu o pražské koalici chce Hlaváček v listopadu
Dohoda o koalici v hlavním městě by měla být hotová v listopadu, řekl v Nedělní debatě v České televizi pražský lídr hnutí STAN Petr Hlaváček. Jednání chce zahájit schůzkou s lídrem SPOLU pro Prahu Tomášem Portlíkem (ODS) v pondělí, poté se sejde i se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Portlík v neděli řekl, že STAN má jako vítěz voleb v metropoli právo mít primátora. V tomto volebním období chce Hlaváček zdražit časové kupony na MHD i parkování.
Ruské údery na Ukrajině zabily dva lidi, Yandex hlásí útok na datové centrum
Ruské útoky si v neděli vyžádaly minimálně dvě oběti, hlásí je úřady v Charkovské oblasti. Úderům čelila i další města a regiony včetně Dnipra. Ukrajinské drony podle médií napadly a vyřadily z provozu další datové centrum ruské společnosti Yandex, tentokrát ve Vladimiru. Zprávy vycházejí z vyjádření společnosti, které citovala i ruská státní agentura TASS. Prezident USA Donald Trump prohlásil, že v konfliktu začíná platit energetické příměří, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale pak reagoval, že o tom neví.
Zemřel herec Jiří Štěpnička
Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi.
Projektily zasáhly v Hormuzském průlivu nejméně dva tankery za 24 hodin
Nejméně dva tankery v Hormuzském průlivu za posledních 24 hodin zasáhly neznámé projektily. Obě posádky jsou v bezpečí, informovala podle agentury Reuters britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM oznámilo, že v Ománském zálivu zasáhlo nákladní loď plující z íránského přístavu poté, co posádka ignorovala varování. Írán se v rámci války se Spojenými státy snaží blokovat Hormuzský průliv, zatímco Washington uplatňuje námořní blokádu íránských přístavů.
Útok na terminál letiště v Rijádu způsobil požár
Terminál pro cestující na letišti v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu byl v neděli cílem projektilu, uvedla agentura AP s odvoláním na koalici bojující proti jemenským povstalcům hútíům. Stalo se tak den po útoku na toto letiště, který si vyžádal dvanáct mrtvých a přes tři sta zraněných. Jemenští rebelové hútíové zase hlásí další útok ze strany Saúdské Arábie na letiště v Saná, které mají pod kontrolou.