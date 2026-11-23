Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 23. listopadu 2026.
Nvidia vrátila svého spoluzakladatele Huanga do funkce ředitele
Americká společnost Nvidia vrátila svého spoluzakladatele Jensena Huanga do funkce ředitele. V polovině listopadu ve funkci skončil kvůli vztahu s údajnou čínskou špionkou. Manažer se do všech funkcí vrací s okamžitou platností. Huangův návrat do Nvidie není podle prezidenta USA Donalda Trumpa rizikem pro americkou národní bezpečnost.
Vláda prodloužila regulaci cen paliv do konce prosince
Kabinet na pondělní schůzi rozhodl o prodloužení opatření proti vyšším cenám pohonných hmot do konce prosince, oznámila ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ještě před koncem jednání. Vláda také schválila návrh novely trestního zákoníku, která počítá s trestním postihem za vytlačování vozidel ze silnice, vybržďování, ujíždění před policisty či za účast v nelegálních závodech. Zpřísnit se mají i tresty za organizovanou činnost při výrobě a distribuci takzvaných tvrdých drog.
Kyjev se přihlásil k útoku na ruskou vojenskou loď Merkurij poblíž Libye
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí ráno potvrdil, že ukrajinské síly potopily poblíž pobřeží Libye ruskou korvetu Merkurij, a to za použití několika námořních dronů. Jde o jednu z nejnovějších ruských válečných lodí uvedenou do služby v roce 2023. Druhým cílem bylo nákladní plavidlo Angara. Kreml podle agentury Reuters uvedl, že informace k této záležitosti poskytne ministerstvo obrany.
Agresivní jízda má být při ohrožení zdraví trestným činem, schválila vláda
Agresivní jízda, nedovolené závody v provozu i ujíždění před policistou mají být při ohrožení života či zdraví trestným činem, oznámil na pondělní tiskové konferenci ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), který schválenou novelu trestního zákoníku předložil. Návrh zahrnuje také zvýšení postihů pro intoxikované řidiče, a to až na deset let vězení.
Po náletu ukrajinských dronů vzplála rafinerie na jihozápadě Ruska, tvrdí média
Ruský server Kuzbass-segodnja tvrdí, že v petrochemickém závodu v Novošachtinsku v ruské Rostovské oblasti vypukl po tříhodinovém náletu ukrajinských dronů rozsáhlý požár. Podle svědků vzplála jedna ze skladovacích nádrží. Jasná záře na obloze je prý vidět desítky kilometrů daleko. Podle dalších ruských médií byla v noci zasažena také rafinerie v Permu na Urale. Rusko se ke zprávám dosud nevyjádřilo, zato pokračovalo v útocích na Ukrajinu a její obyvatele.
Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku, týká se bank, lodí i sportovců
Evropská komise (EK) navrhla nový 22. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na bankovní sektor, energetiku, kryptoměny i ruské sportovce. V pondělí to oznámila šéfka Komise Ursula von der Leyenová. Po přijetí balíku by na sankční seznam mělo přibýt dalších šedesát bank a sedmdesát plavidel z takzvané stínové flotily, která Rusku pomáhá vyvážet ropu a ropné produkty, a obcházet tak sankce.
Důkaz Riemannovy hypotézy od AI je správný, věří matematik řešení „svatého grálu“
Matematici předpokládali, že se slavnou Riemannovu hypotézu o prvočíslech nepodaří vyřešit dříve než za několik desítek let. Na konci listopadu ale odpověď přinesla spolupráce chatbota s lidským matematikem. Dle expertů je řešení extrémně dlouhé, originální, detailní – a hlavně správné. Dopady se dají těžko odhadovat.