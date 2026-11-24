Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 24. listopadu 2026.
Armáda při rozpočtu ve výši dvou procent HDP naráží na své limity, řekl Hlaváč
Při obranných výdajích ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) armáda naráží na své limity a bude obtížně rozvíjet nové projekty, řekl na velitelském shromáždění náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Armáda dokáže udržet své schopnosti a plnit úkoly, zpomalí se ale její modernizace, dodal. Každá neinvestovaná koruna se podle něj projeví pomalejší reakcí a vyšším rizikem v době krize. Na shromáždění vystoupili i prezident Petr Pavel a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Vláda schválila zapojení Česka do druhé fáze programu SAFE, oznámil Zůna
Vláda schválila zapojení Česka do druhé fáze evropského programu Security Action for Europe (SAFE), který umožňuje čerpat půjčky na pořízení vojenského vybavení, řekl na úterním velitelském shromáždění ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Později dodal, že tuzemsko chce z druhého kola získat mírně více peněz než z prvního, v němž se rozhodlo využít půjčku ve výši přibližně padesát miliard korun. Peníze chce použít zejména na budování těžké brigády a protivzdušné obrany, ale také na pořízení radarů, munice či dronů.
U Ohnišťan na Hradecku se srazil vlak s autobusem
Na železničním přejezdu u Ohnišťan na Hradecku se v úterý kolem sedmé hodiny ranní srazil osobní vlak s autobusem. V autobuse, který po nárazu skončil odhozený v příkopu, se těžce zranil jeden člověk a dva lidé utrpěli lehká zranění. Zdravotničtí záchranáři je převezli do nemocnic. Další lidé v autobuse nejeli. Ve vlaku cestovalo asi padesát lidí, nikomu se nic nestalo. Doprava na trati stála přes pět hodin. Vyplývá to z informací hasičů, policie, zdravotnických záchranářů a Správy železnic.
EU stanovila dočasné limity na dovoz hybridních aut z Číny a dalších zemí
Evropská unie stanovila dočasné limity na dovoz nových hybridních automobilů z Číny a několika dalších zemí. Opatření má chránit evropské automobilky před rostoucím dovozem ze zahraničí. Limity, které byly v úterý zveřejněny v Úředním věstníku EU, začnou platit od 1. prosince. Čínské ministerstvo obchodu podle agentury Reuters nyní doufá, že EU dodrží dohodu, kterou si obě strany dojednaly v říjnu.
Zemědělství přidáme dvě miliardy na úkor životního prostředí, shodla se koalice
Koalice ANO, SPD a Motoristů se dohodla na přesunu dvou miliard korun ve státním rozpočtu na příští rok ve prospěch zemědělství na úkor ministerstva životního prostředí. SPD chce jednat o další miliardě a půl pro zemědělství, řekl předseda SPD Tomio Okamura. Shodu koaliční rada našla i u dalších přesunů, dle šéfů klubů SPD Radima Fialy a Motoristů Borise Šťastného se týkají sportu či kultury.
Banky se obávají AI agentů. I svých vlastních
Velké americké banky se obávají dopadu agentských umělých inteligencí (AI). Natolik, že začaly zavádět přísná pravidla. Snaží se tak připravit na rostoucí rizika, která podle nich spočívají v tom, že se tato technologie vymkne lidské kontrole. Informovala o tom agentura Reuters, která upozornila, že banky se obávají i svých vlastních AI.