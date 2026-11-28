Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 28. listopadu 2026.
Ukrajina zasáhla ropná zařízení v Rusku, po jeho útocích ale hlásí oběti
V důsledku ruských útoků v Doněcké a Záporožské oblasti v noci na sobotu zahynulo pět lidí a další utrpěli zranění, informovaly ukrajinské úřady. Počet obětí po pátečním úderu agresora na Nižyn v Černihivské oblasti vzrostl na sedm. Ukrajinská armáda potvrdila dřívější zprávy médií o zásahu ropných zařízení v Rusku.
Demonstranti v Albánii zasypali kameny jednu z vládních budov
V Albánii pokračují protivládní protesty, a to i v den, kdy země slaví výročí nezávislosti. Sobotní demonstraci v hlavním městě Tiraně doprovodily násilnosti. Demonstranti házeli kameny a zápalné lahve na policisty, ti použili vodní děla, slzný plyn a gumové projektily, píše agentura Reuters.
Tchaj-pej znovu povede zástupce strany podporující bližší vztahy s Čínou
Kandidát vládní Demokratické pokrokové strany (DPP) Puma Šen, který je kritikem Pekingu, prohrál ve volbách starosty tchajwanské metropole Tchaj-peje. Šen uznal svou porážku v souboji s úřadujícím starostou Čchiang Wan-anem z opoziční strany Kuomintang (KMT), která prosazuje užší vztahy s Čínou, napsala agentura AFP. Na Tchaj-wanu se v sobotu konaly komunální volby, volební místnosti se uzavřely v 16:00 místního času (9:00 SEČ).
Výzkum popsal, jak ženské křivky ustoupily zralejšímu portrétování
Zobrazování žen na portrétech se za poslední tři staletí výrazně změnilo. Poměr mezi pasem a boky se začal od 19. století zvětšovat, přičemž ženy byly zobrazovány jako zralejší. Vědci zkoumají, proč k těmto proměnám došlo.