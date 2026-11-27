Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 27. listopadu 2026.
Česko by dle současného návrhu rozpočtu EU dostalo o 3,2 miliardy eur méně, řekl Babiš
Návrh víceletého rozpočtu Evropské unie je ve stávající podobě nepřijatelný, pro Česko by ve srovnání s nynějším stavem znamenal o 3,2 miliardy eur (78,2 miliardy korun) méně, prohlásil v pátek na tiskové konferenci v Bruselu po mimořádném summitu EU český premiér Andrej Babiš (ANO).
Sněmovna schválila mimořádnou daň na rafinerie
Poslanci ve třetím čtení schválili návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Předlohu v úvodu projednávání podpořila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Opozice neuspěla s žádným z jedenácti podaných návrhů na změnu programu.
Ministerstvo zastavilo vymáhání sta milionů od pekárny patřící Agrofertu
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vedené Karlem Havlíčkem (ANO) zastavilo vymáhání stomilionové dotace od Pekárny Zelená louka ze skupiny Penam, která spadá pod Agrofert. Zdůvodnilo to tím, že uplynula promlčecí lhůta, napsal v pátek server iRozhlas.cz s odkazem na dokument, který má k dispozici. Premiér Andrej Babiš (ANO), kterému donedávna Agrofert přímo patřil, prohlásil, že kauzu kolem dotace vymysleli v Bruselu. Samotné zastavení vymáhání dotace však nekomentoval.
Červený odvolal šéfa Výzkumného ústavu pro krajinu
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal ředitele Výzkumného ústavu pro krajinu (VÚK) Libora Horta. Důvodem je podle resortu podezření na možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v průhonickém ústavu. Resort sdělil, že kvůli tomu v říjnu podal trestní oznámení na neznámého pachatele. VÚK dočasně povede Ivo Gottwald, ředitel odboru rozpočtu a financování budoucnosti na ministerstvu.
Kandidátem studentského hnutí na srbského prezidenta je profesor chemie Saičić
Studentské hnutí, které v říjnu vyhrálo parlamentní volby v Srbsku, v pátek vybralo svého kandidáta pro prosincové volby hlavy státu. Stal se jím 65letý univerzitní profesor chemie a člen Srbské akademie věd a umění Radomir Saičić, informovala agentura AFP. Volby budou 27. prosince, tedy tři měsíce poté, co dlouholetý prezident Aleksandar Vučić v září rezignoval a vyhlásil předčasné parlamentní volby, a to ve snaze je vyhrát a stát se novým premiérem. Vučičovu Srbskou pokrokovou stranu (SNS) ale porazila Studentská kandidátka.
26 tisíc domácností v Praze je kvůli havárii bez tepla a teplé vody
Kvůli havárii potrubí v pražské Krči je od pátečního rána bez tepla a teplé vody asi 26 tisíc domácností v oblasti Prahy 4 a Prahy 12, oprava by měla být hotová večer. Vyplývá to z informací na webu Pražské teplárenské a webech Prahy 4 a Prahy 12.
Hackeři pronikli do cloudové platformy letectva Spojených států
Hackeři se nabourali do hlavní cloudové výpočetní platformy letectva Spojených států, píše agentura Reuters s odvoláním na tři informované zdroje. Letectvo průnik do platformy Cloud One zaznamenalo v posledním měsíci během aktualizace systému. Incident by mohl ohrozit velké množství citlivých údajů o taktice, personálu a logistice. Není však zřejmé, zda byla nějaká data ukradena.
D11 novým úsekem navázala na dálnici v Polsku
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na Trutnovsku otevřelo více než tříkilometrový úsek dálnice D11 u hranice s Polskem. Řidiči tak mohou na polské straně plně využívat již dříve vybudovanou rychlostní silnici S3, která donedávna kvůli chybějící navazující české dálnici končila v polích. Tranzitní doprava nyní zcela míjí polské pohraniční město Lubawka a českou pohraniční obec Královec.
Rusko v AI zaostává. Putin se bojí cizích hodnot
Pro Rusko je důležité, aby modely umělé inteligence (AI) byly v souladu s kulturním kódem země, prohlásil ruský vůdce Vladimir Putin na konferenci o AI, uspořádané největší ruskou spořitelnou Sberbank.