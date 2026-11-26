Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 26. listopadu 2026.
„Co to je za strategii?“ Babiš na summitu odmítá spojit rozpočet EU s financováním Ukrajiny
V Bruselu se koná dvoudenní mimořádný summit Evropské unie, kde se má jednat o klíčových konturách jejího rozpočtu na roky 2028 až 2034. Možnou dohodu zatím komplikuje i spor o finanční podporu Ukrajiny. Premiér Andrej Babiš (ANO) při příchodu na summit sdělil, že nelze spojovat financování Kyjeva s rozpočtem Unie. Nizozemský premiér Rob Jetten naopak zmínil, že Ukrajina bude v příštích letech potřebovat více vojenské a finanční pomoci a „žádná země EU se z toho nemůže vyvázat“.
Silničáři otevřeli další úsek D3
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo 5,8 kilometru dlouhý úsek jihočeské dálnice D3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Jde o první polovinu rozestavěného úseku mezi Kaplicí nádražím a Nažidly. Druhou a zároveň poslední chybějící část jihočeské D3 silničáři zprovozní příští rok v létě. Práce na celé, téměř dvanáct kilometrů dlouhé části dálnice vyjdou na 4,5 miliardy korun bez DPH. Celá dálnice D3 by mohla být v provozu do roku 2032.
Na Vysočině kvůli sněžení kolabuje doprava, problémy jsou i na jihu Čech a Moravy
Kvůli sněžení na Vysočině odpoledne kolabuje autobusová doprava, spoje mají zpoždění, případně nejedou vůbec. Dva sjely do příkopu, aniž by se při tom někdo zranil. Dopravu na jihu Čech od rána komplikuje námraza, která postupně přešla ve sněžení. Policisté kvůli tomu v kraji řešili do odpoledne 120 nehod. Na jižní Moravě evidují uvázlé kamiony. Pro čtvrtek a noc na pátek vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pro většinu území Česka výstrahu před silným sněžením. V sobotu bude ještě zřejmě slabě sněžit, ale v neděli se vyjasní a srážky ustanou. O víkendu může také nadále i přes den mrznout.
V Senátu se řešila obrana země. Dle Pavla chybí pružnost, zněla varování před Ruskem
Veřejného slyšení v Senátu na téma připravenosti Česka na obranu státu a zajištění podpory spojeneckým jednotkám na tuzemském území se zúčastnili mimo jiné prezident Petr Pavel, ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a náčelník Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč. Pavel upozornil na chybějící revizi krizové legislativy a varoval před hrozbou ze strany Ruska, Hlaváč označil pokračování podpory napadené Ukrajině za strategickou nezbytnost a Zůna představil projekty za 148 miliard korun, které jeho resort připravil a pro něž chce zajistit evropské financování.
Ruské útoky zabíjely v Charkově a zasáhly Kyjev
Ruský ranní útok na ukrajinský Charkov zabil muže a ženu, kteří tvořili pár, píše server Ukrajinska pravda s odkazem na místní činitele. Metropole Kyjev čelila v noci na čtvrtek dalšímu ruskému útoku balistickými střelami, sedm lidí utrpělo zranění, uvedl starosta Vitalij Klyčko. V Ruskem okupované části Záporožské oblasti po ukrajinském dronovém útoku zemřelo pět lidí, tvrdí podle médií tamní činitel.
Berbr trest za fotbalovou korupci nedostane, rozhodl odvolací soud
Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr trest za fotbalovou korupci nedostane. Odvolací soud v Plzni ho ve čtvrtek potrestal podmínkou za zpronevěru, kterou mu zmírnil. Bývalému sportovnímu řediteli fotbalového klubu Slavoj Vyšehrad Romanu Rogozovi zkrátil soud vězení za úplatkářství na 2,5 roku, snížil mu i pokutu. Šest původně odsouzených fotbalových rozhodčích či delegátů zprostil soud obžaloby. Rozsudek je pravomocný, lze proti němu podat pouze dovolání.
Doomscrolling je hrozba veřejnému zdraví, tvrdí studie
Takzvaný doomscrolling je tak závažný a současně rozšířený problém, že by se měl stát předmětem mezinárodního zájmu v oblasti veřejného zdraví a je třeba ho začít regulovat, uvádějí vědci. Podle zprávy významné mezinárodní komise zveřejněné v odborném časopise The Lancet Psychiatry se doomscrolling může týkat více než jednoho z deseti lidí po celém světě, přičemž ekonomické a sociální dopady dosahují každoročně miliard dolarů.