Ruský ranní útok na ukrajinské město Charkov zabil muže a ženu, kteří tvořili pár, píše server Ukrajinska pravda s odkazem na místní činitele. Metropole Kyjev čelila v noci na čtvrtek dalšímu ruskému útoku balistickými střelami, sedm lidí utrpělo zranění, uvedl starosta Vitalij Klyčko. V Ruskem okupované části Záporožské oblasti po ukrajinském dronovém útoku zemřelo pět lidí, uvedl podle médií tamní činitel.
Při ranním ruském dronovém útoku na výškovou budovu v Charkově zahynuli dva lidé – sedmatřicetiletá žena a osmatřicetiletý muž, kteří byli manželé, píše Ukrajinska pravda s odvoláním na místní činitele.
Ruský útok na Kyjev podle starosty Klyčka zasáhl nákupní centrum, budovu v průmyslovém areálu a nebytovou budovu v Desňanské čtvrti na východním břehu řeky Dněpr, která patří k nejlidnatějším obvodům metropole. „Zraněno bylo sedm lidí. Zdravotníci tři z nich hospitalizovali; dva jsou ve vážném stavu,“ uvedl ráno na telegramu Klyčko, který o něco dříve informoval o čtyřech zraněných.
Ukrajinské letectvo ráno oznámilo, že Rusko v noci na Ukrajinu útočilo 113 bezpilotními letouny a blíže neupřesněným počtem balistických střel. Protivzdušná obrana zneškodnila 87 dronů, uvedly vzdušné síly, které dále bez podrobností informovaly o zásazích ruskými zbraněmi na dvaceti místech.
Podle náměstka ukrajinského ministra energetiky Artema Nekrasova ruské noční útoky způsobily výpadky v dodávkách elektřiny v sedmi ukrajinských regionech – Dněpropetrovské, Žytomyrské, Záporožské, Mykolajivské, Oděské, Charkovské a Černihivské oblasti, píše agentura Reuters.
Ruské ministerstvo obrany na telegramu ráno prohlásilo, že při vzdušném útoku na Kyjev zasáhlo průmyslový podnik, kde se vyrábí komponenty pro hlavice bezpilotních letounů dlouhého a středního doletu, a také montovnu a sklad dronů společnosti Fire Point.
Útoky na Rusko
V jiném hlášení resort obrany v Moskvě uvedl, že ruská protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila 343 ukrajinských dronů nad 15 ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a vodami Azovského a Černého moře. O škodách nebo obětech se nezmiňuje.
Ruskem dosazený šéf správy okupované části ukrajinské Záporožské oblasti Jevgenij Balickij ráno podle stanice BBC uvedl, že ukrajinský dronový útok na parkovišti v obci Vesele zabil pět lidí a další tři zranil.
V ruském Stavropolském kraji ukrajinské drony zaútočily na průmyslovou zónu, píše stanice BBC s odkazem na telegramové kanály a gubernátora Stavropolského kraje Vladimira Vladimirova. Podle něj byla terčem průmyslová zóna ve městě Něvinnomyssk. Portál Astra a ukrajinské monitorovací kanály Exilenova+ a Supernova+ uvádějí, že cílem byla elektrárna, která dodává energii podniku Něvinnomysskij Azot, jenž vyrábí komponenty používané při výrobě výbušnin, píše BBC. Podle Vladimirova dva lidé utrpěli zranění.
Úřady v ruském Baškortostánu mezitím informovaly o požáru v průmyslové zóně po útoku dronů, podle telegramových kanálů byl cílem objekt společnosti Transněfť, konkrétně stanice Subchankulovo, přičemž v tomto areálu se sbíhá několik ropovodů firmy, píše BBC.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.
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