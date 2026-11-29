Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 29. listopadu 2026.
Zůna v čele obrany dle Pavla škodí Česku. Okamura kritiku označil za pochvalu práce SPD
Prezident Petr Pavel vnímá působení Jaromíra Zůny (za SPD) v čele ministerstva obrany v poslední době jako destruktivní a škodící České republice. Uvedl to v Nedělní debatě. Zdůvodnil to Zůnovými personálními kroky i jeho postojem k Ukrajině. Vidí za tím vliv vládního hnutí SPD, které Zůnu do vlády nominovalo. Šéf SPD Tomio Okamura uvedl, že chápe prezidentovu kritiku působení Zůny jako pochvalu práce SPD, Zůna se brání výsledky rozvoje armády. V rozhovoru, který vedla Jana Peroutková, prezident hovořil také o podpoře Ukrajiny.
Španělé volí nový parlament
V předčasných parlamentních volbách ve Španělsku do 14:00 SEČ odhlasovalo 45,7 procenta voličů. Podle dřívějších průzkumů vládní socialisté premiéra Pedra Sáncheze zřejmě skončí těsně za opoziční Lidovou stranou (PP) Alberta Núñeze Feijóa. Ten bude k sestavení vlády pravděpodobně potřebovat podporu krajně pravicového Voxu. Pokud by Vox vstoupil do koalice, krajní pravice by se do španělské vlády dostala poprvé od obnovení demokracie. Hlavními tématy kampaně byly krize bydlení a rostoucí životní náklady.
Portál občana čelil pokusu o kybernetický útok, preventivně je nepřístupný
Portál občana čelil v neděli ráno pokusu o kybernetický útok a je dočasně nedostupný. Digitální a informační agentura (DIA) preventivně znepřístupnila i Portál veřejné správy. Podle mluvčího agentury Jakuba Palaty data neunikla.
Světový aukční rekord malířky Toyen, plátno se vydražilo za 116,4 milionu korun
Plátno Finis terrae z roku 1937 od malířky Toyen se na aukci v Praze prodalo za 116,4 milionu korun včetně aukční přirážky. Jde o světový aukční rekord malířky a v Česku třetí nejdražší vydražené dílo vůbec. Autorský aukční rekord si v sobotu připsal i malíř Emil Filla, jehož obraz Hudebník se vydražil za 44,64 milionu korun.
Netanjahu a Eisenkot se na vládě národní jednoty neshodli, píše ToI
Nedělní jednání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a Gadiho Eisenkota o případném vytvoření vlády národní jednoty patrně zkrachovalo, píše server The Times of Israel (ToI). Někteří členové Netanjahuovy strany Likud začali po schůzce na Eisenkota slovně útočit a obviňovat ho, že o vládu národní jednoty nemá zájem. Netanjahu v sobotu Eisenkotovi, kterého prezident pověřil sestavením nové vlády, nabídl společnou vládu, v níž by se ve funkci ministerského předsedy střídali oni dva.
Rødhalský muž byl lovec. Příchod zemědělců ho změnil
Němečtí a dánští archeologové analyzovali kosti a DNA slavného Rødhalského muže, které desítky let mátly vědce. Zjistili, že jde o unikátní důkaz o tom, jak vypadalo setkání kultur, jejichž střetnutí dalo vzniknout moderní Evropě.