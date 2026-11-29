Němečtí a dánští archeologové analyzovali kosti a DNA slavného Rødhalského muže, které desítky let mátly vědce. Zjistili, že jde o unikátní důkaz o tom, jak vypadalo setkání kultur, jejichž střetnutí dalo vzniknout moderní Evropě.
Občas archeologové narazí na nález, který nedává smysl. U slavného Rødhalského muže nalezeného v Dánsku to platilo rovnou z několika důvodů. Teď vědci několik těchto záhad vysvětlili – trvalo jim to ale desítky let.
Žil před šesti tisíci lety a pohřben byl na ostrově Sejerø v Dánsku. Když archeologové provedli izotopovou analýzu jeho ostatků, zjistili, že podle stravy to byl klasický lovec ze střední doby kamenné (mezolit), který se živil zabíjením divokých zvířat.
Jenže radiokarbonová metoda vyprávěla úplně jiný příběh: podle ní šlo o klasického zemědělce z mladší doby kamenné (neolit).
Nový výzkum na tuto hádanku odpověděl: pravdu mají obě vysvětlení. A současně byl tento muž možná prvním svého druhu na světě.
Změna světa
„Čas oponou trhnul – a změněn svět! Kam, kam padlo lidstvo staré?“ píše Jan Neruda ve své slavné romanci. Vyjadřoval se tak sice o revolučním roce 1848, ale tato okřídlená věta by se dala stejně dobře použít i na popis, kdy se odehrávala revoluce neolitická.
Podle studie zveřejněné v časopise Antiquity může být muž z Rødhalsu ve skutečnosti prvním známým „očitým svědkem“ neolitické revoluce v archeologických záznamech. Autoři této práce tvrdí, že z dostupných důkazů vyplývá, že muž sice vyrůstal jako mezolitický lovec a sběrač, ale v pozdější fázi svého života přišel do styku s první generací evropských neolitických zemědělců.
„Úplně nepřijal životní styl zemědělců ani před nimi neutekl, ale osvojil si některé prvky zemědělské kultury a zároveň si zachoval způsob života svých domorodých předků,“ uvedl archeolog John Meadows z Univerzity v Kielu v Německu.
Asi kolem roku deset tisíc před naším letopočtem si lidé, zřejmě někde na území dnešního Turecka, všimli, že pokud se budou starat o některé běžně rostoucí rostliny, a budou z nich vybírat ty nejplodnější a nejvýživnější, mohou z nich dostat tolik potravy, že jim to bude stačit pro přežití, aniž by museli táhnout za neustále migrující zvířecí kořistí. A tak vzniklo zemědělství.
Tito první zemědělci si dokázali udělat zásoby, díky nimž přežívali složitá období lépe než lovci. Zemědělská revoluce vedla ke změně celé společnosti – lidé se transformovali z malých kočovných skupin lovců a sběračů do větších zemědělských osad, z nichž začala později vznikat i první města a celé civilizace.
Přerod společnosti byl v místech, kam se zemědělci šířili, velice rychlý. „Zdá se, že sběrači náhle zmizeli z archeologických nálezů právě v době, kdy se objevili první zemědělci,“ uvedl archeolog Anders Fischer, hlavní autor studie z Univerzity v Göteborgu. Právě proto vědcům chybí kvalitní důkazy o tom, jak toto střetnutí kultur mohlo vypadat – a právě proto je Rødhalský muž tak důležitým nálezem.
Lovec/zemědělec z pobřeží
Muž zemřel ve věku mezi svými 30 a 40 lety. Měřil asi 155 centimetrů, což je na dnešek málo, ale v pravěku to byl normální urostlý člověk. Geneticky byl klasickým evropským lovcem a sběračem. Na rozdíl od nich ale konzumoval mnohem více potravy z pevniny, zatímco jiní lidé žijící v té době kolem pobřeží získávali více zdrojů z moře.
Opotřebení kostí naznačuje, že byl pravák, podle zubů byl spíše lovcem než zemědělcem. V mládí byl zcela zdravý, ale později u něj došlo k zánětu nebo k nedostatku vitamínů. Měl uhlově černé vlasy, tmavou pleť a s vysokou pravděpodobností modré oči.
Právě změny, k nimž dochází až v pozdějším věku, naznačují, že se stal alespoň částečně zemědělcem, nebo alespoň v jejich společnosti žil. Vědci předpokládají, že se spřátelil s novými sousedy, jimiž byli právě zemědělci, kteří do jeho domova doputovali v průběhu jeho života. Jejich hodnoty sdílel natolik, že byl podle tradic neolitických zemědělců i pohřben.
Tento archeologický důkaz naznačuje, jak mohla vypadat první setkání dvou velmi odlišných kultur. Nemusela skončit krveprolitím, nemuselo nutně docházet k bojům o zdroje, ale alespoň někdy spolu dvě zcela odlišné kultury dokázaly i komunikovat, žít vedle sebe a do jisté míry se dokonce přizpůsobovat novým sousedům.
„Je to příběh pouze jedné osoby a pouze jedné generace,“ varují vědci před příliš optimistickým výkladem minulosti, který by tento výsledek zkoušel absolutizovat. Věří ale, že dokáží o minulosti muže z Rødhalsu zjistit víc. Díky dokonalému přečtení jeho genomu teď mohou u dalších kosterních pozůstatků z této oblasti pátrat po jeho příbuzných, potomcích a tom, zda jeho lovecký odkaz v novém světě zemědělců nějak přetrval.