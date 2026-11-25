Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 25. listopadu 2026.
Sněmovna jedná o státním rozpočtu
Poslanci ve středu projednávají ve druhém čtení návrh státního rozpočtu na příští rok, pro nějž mohou přednášet návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Schválený schodek 386 miliard korun už měnit nemohou. V úvodu schůze si zákonodárci odhlasovali možnost jednat i po 21:00.
Europoslanci schválili rezoluci k ČT a ČRo, chtějí předvídatelné finance
Europoslanci ve středu schválili rezoluci, která vyzývá českou vládu, aby přepracovala návrh zákona o změně financování České televize a Českého rozhlasu, kterou prosazuje kabinet Andreje Babiše (ANO). Europarlament žádá vládu, aby zajistila dostatečné a předvídatelné financování obou médií, zajistila transparentní legislativní projednání změny a pojistky proti politickým zásahům do práce ČT a ČRo. Návrh také kritizuje Babišův střet zájmů. Vývoj v Česku pozorně sleduje i Evropská komise, sdělil její mluvčí.
USA navrhly nová cla, u EU se má vrátit sazba 15 procent
Spojené státy navrhují uvalení nových cel na čtrnáct obchodních partnerů, včetně Evropské unie a Číny. S odvoláním na Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) o tom ve středu informovala agentura Reuters. Celní sazba na dovoz z EU bude do patnácti procent v souladu s dřívější dohodou, kterou sedmadvacítka uzavřela s Washingtonem.
Sněmovna schválila zdražení odběru podzemní vody a větší rovnost ve firmách
Dolní komora ve třetím čtení schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, kterou předřadila před naplánované body. Předloha mimo jiné skrze pozměňovací návrh poslance ANO Karla Turečka razantně zvýší poplatky za odběr podzemní vody a odebere krajům podíl na takto vybraných financích. Sněmovna poté schválila i předlohu o vyváženějším zastoupení žen a mužů ve vedení velkých akciových firem. Obě zákonné změny vychází z legislativy EU.
Senát schválil novelu, která má zamezit lakování zboží nazeleno
Senát schválil bez úprav novelu, která má zabránit klamavému informování o dopadech výrobků na životní prostředí, takzvanému lakování nazeleno. Výrobci do budoucna nebudou moci odmítnout opravu svého produktu pouze kvůli tomu, že jej dříve opravoval někdo jiný, odsouhlasili dále senátoři. Horní komora také vyzvala vládu, aby na nadcházejícím summitu Evropské unie podpořila unijní půjčku na podporu Ukrajiny.
Ukrajina hlásí zničení pěti ruských letadel a zásah dvou rafinerií. Kyjev a Charkov čelily ostřelování
Ruské útoky v Kyjevské a Charkovské oblasti si vyžádaly dva mrtvé, oznámili tamní představitelé. Pět oblastí Ukrajiny postihly výpadky dodávek elektrické energie, informovaly úřady. Ukrajinská armáda uvedla, že v Rusku zasáhla dvě rafinerie a také leteckou základnu, kde poškodila pět letounů. Gubernátor ruské Samarské oblasti Vjačeslav Fedoriščev tvrdí, že tam byl při dronovém úderu zabit jeden člověk.
Mezinárodní hokejová federace se odvolá proti verdiktu ohledně návratu Rusů na MS
Mezinárodní hokejová federace IIHF se odvolá ke Spolkovému soudu ve Švýcarsku proti rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který umožnil okamžitý návrat Ruska do vybraných světových šampionátů. Federace o tom informovala na sociálních sítích a uvedla, že hlavním důvodem jsou pochybnosti o nestrannosti dvou ze tří soudců, kteří případ řešili.
Kosmická loď Šen-čou se připojila k čínské vesmírné stanici
Z čínského kosmodromu Ťiou-čchüan v 8:18 místního času (1:18 SEČ) úspěšně odstartovala kosmická loď Šen-čou 24 (Božská loď). Po zhruba 3,5 hodinách se připojila k čínské vesmírné stanici Tchien-kung (Nebeský palác). Tato cesta je prvním letem v historii čínského vesmírného programu, kterého se kromě čínské posádky účastní i zahraniční astronaut. Je jím Muhammad Zíšan Alí z Pákistánu, který na stanici stráví přibližně pět dní a poté se vrátí na Zemi.