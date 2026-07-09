SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 9. července


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 9. července 2026.

V bývalém baťovském areálu ve Zlíně hoří sklad, částečně se zhroutil

Ve Zlíně ráno vypukl požár ve skladu obuvi v devátém patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Prostor má pronajatý zlínská obuvnická firma Vasky. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze čtyř, který platí jen při mimořádných událostech. Část stavby se odpoledne zřítila, o něco později spadla další její část. Požár si podle policie a záchranné služby nevyžádal žádné zranění, uvnitř budovy nikdo nebyl. Podle mluvčího hasičů se požár ve čtvrtek uhasit nepodaří.

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Hořící budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně se postupně hroutí
Bortící se budova v plamenech ve Zlíně

Vláda hodnotila svůj první půlrok

Kvůli hodnocení šesti měsíců vlády přijeli jako první za premiérem Andrejem Babišem (ANO) ministři financí Alena Schillerová (ANO) a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Po nich dorazili i další členové kabinetu včetně ministrů zdravotnictví, obrany či životního prostředí. Opozice hodnotí kabinet jako vládu arogance, nekompetentnosti a chaosu.

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Vláda hodnotila plnění svého programového prohlášení
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé)

USA opět udeřily v Íránu. Teherán hlásí útoky na americké základny

Armáda Spojených států oznámila, že dokončila další kolo úderů na Írán. Celkem bylo podle ní zasaženo přibližně devadesát tamních cílů. Americký prezident Donald Trump tyto údery dříve označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Sdělil také, že pokud Teherán s útoky na civilní lodě nepřestane, americké útoky dále přitvrdí. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zasáhly americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Odpoledne uvedly, že vypálily deset balistických střel na jordánskou vojenskou základnu Azrak. Jordánsko uvedlo, že jich osm sestřelilo.

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USA opět udeřily v Íránu. Teherán hlásí útoky na americké základny
Letoun F/A-18F Super Hornet, ilustrační foto

Nedávná vlna veder si v Německu vyžádala zhruba 5100 životů

Vlna veder, která nedávno zasáhla Evropu, si v Německu od poloviny června vyžádala životy přibližně 5100 lidí, odhadl tamní Institut Roberta Kocha (RKI). Už v polovině roku tak počet obětí přesahuje hodnotu za celé předchozí roky. Meteorologická služba Evropské unie Copernicus uvedla, že letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně.

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Nedávná vlna veder si v Německu vyžádala zhruba 5100 životů
Pláž v německém lázeňském městě Timmendorfer Strand (sobota 27. června 2026)

It's a Heartache. Zemřela Bonnie Tyler

V 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. S okamžitě rozpoznatelným chraplavým hlasem dobývala hitparády především v sedmdesátých a osmdesátých letech. K jejím nejslavnějším hitům patřily písně Islands, It's a Heartache nebo Total Eclipse of the Heart.

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It's a Heartache. Zemřela Bonnie Tyler
Bonnie Tyler na snímku z roku 2013

Planeta tumorů. WHO varuje před prudkým nárůstem případů rakoviny

Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí.

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Planeta tumorů. WHO varuje před prudkým nárůstem případů rakoviny
Ilustrační foto

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