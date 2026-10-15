SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 15. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 15. října 2026.

Ukrajina hlásí zásah ruských bombardérů, Moskva zabila civilisty

Ukrajina v noci na čtvrtek zaútočila na vojenské letiště Borisoglebsk v ruské Voroněžské oblasti a zasáhla šest bombardérů Suchoj Su-34M, oznámilo ukrajinské námořnictvo. Po útoku ukrajinských dronů také vypukl požár v rafinerii v ruské Rjazaňské oblasti. Ruská armáda v noci zabila několik civilistů v Kirovohradské a Dněpropetrovské oblasti, uvedly ukrajinské úřady. V Oděské oblasti okupanti zaútočili na supermarket.

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V Jihlavě dohodli koalici

Jihlavu další čtyři roky povede vítězný Tým pro Jihlavu složený z ODS, lidovců a TOP 09 spolu se STAN, řekl primátor Petr Ryška (ODS) při podpisu memoranda těchto subjektů. Ve volbách druhé nejúspěšnější hnutí ANO, které bylo poslední čtyři roky ve vedení radnice, bude v opozici. Nová koalice bude mít v městském zastupitelstvu 21 hlasů z 37.

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Koalici v Jihlavě vytvoří vítězný Tým pro Jihlavu se Starosty
Jihlava


Izrael oznámil pozastavení dodávek komerčního zboží do Gazy

Izrael oznámil, že do Pásma Gazy již nebude dováženo komerční zboží. S odvoláním na středeční prohlášení úřadu izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT) to ve čtvrtek napsala agentura AP. Ta upozornila, že tamní hladem ohrožení Palestinci tak před přicházející zimou ztratí klíčový zdroj dodávek potravin a materiálů potřebných pro provizorní přístřešky v oblasti zničené válkou.

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Izrael oznámil pozastavení dodávek komerčního zboží do Gazy
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Summit EU se sešel k otázce cen energií, Babiš prosazuje změny systému ETS

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie na summitu v Bruselu jednají o vysokých cenách energií. Premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve uvedl, že bude prosazovat další změny systému emisních povolenek ETS. Česko v jeho požadavcích podporují mimo jiné Itálie a Polsko. Babiš zároveň před začátkem summitu uvedl, že návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie jsou pro tuzemsko naprosto nepřijatelné.

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Summit EU řeší drahé energie, Babiš prosazuje změny systému ETS
Ilustrační snímek


České Radiokomunikace odstřelily stožáry vysílače v Liblicích

České Radiokomunikace dopoledne nechaly odstřelit dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které byly téměř padesát let nejvyššími stavbami v Česku. Firma pro ně po ukončení vysílání nenašla další využití ani kupce schopného zajistit jejich opravu a bezpečný provoz.

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České Radiokomunikace odstřelily stožáry vysílače v Liblicích
Demolice vysílače v Liblicích


Americká firma pokročila v rekonstrukci genomu vyhynulého blbouna nejapného

Americká biotechnologická společnost Colossal Biosciences oznámila pokrok ve snaze oživit dronta mauricijského, známého také jako blboun nejapný. Nelétavý pták vyhynul v 17. století v důsledku lidské činnosti. Firma nyní uvedla, že se jí podařilo zmapovat 95 procent jeho genomu.

Více k tématu
Americká firma pokročila v rekonstrukci genomu vyhynulého blbouna nejapného
Vizualizace vyhynulého nelétavého ptáka dronta mauricijského, kterou vytvořila americká společnost Colossal Biosciences

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