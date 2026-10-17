SOUHRN: Zásadní události soboty 17. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 17. října 2026.
Nejvíc senátorů získalo ve volbách hnutí STAN, ANO žádného
Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj po šesti letech opět vyhráli senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich čtrnácti kandidátů, z toho dva už v prvním kole. K vítězům se může řadit rovněž ODS, která získala sedm senátorů, přičemž pět křesel obhajovala. Naopak vládní hnutí ANO o jednoho senátora přišlo, když ze třinácti jeho finalistů neuspěl ani jeden.
Protestů ve Francii se dle odborů účastní půl milionu lidí. Místy jsou násilné
Ve Francii se konají demonstrace kvůli vysokým cenám a rozpadu modelu, jenž měl poskytovat základní úroveň příležitostí a sociálního zabezpečení. Podle odborové centrály CGT, která protesty podpořila, se k páté hodině odpolední uskutečnilo na 1750 shromáždění, jichž se zúčastnilo přes půl milionu lidí. Protestující se ve velkých městech dostávají do střetů s policií. V Saint-Etienne podle AFP policejní granát utrhl ruku jednoho z demonstrantů. V Marseille a Lille demonstranti vtrhli na radnici.
Trump pozastavil nový balík protiruských sankcí
Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým pozastavuje uplatňování nového rozsáhlého balíku sankcí namířených proti ruské ekonomice. Kongresu sdělil, že je to v „národním zájmu Spojených států“, píše agentura AP. Nové sankce pozastavil jen krátce předtím, než měly vejít v platnost. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X napsal, že americký výpadek v sankcích jen povzbuzuje Putina k dalším útokům. Rozhodnutí kritizují i někteří američtí politici.
Napoleonův tajný dopis z roku 1809 dešifrovala AI za pár hodin
Když francouzský císař Napoleon Bonaparte nařídil sepsat válečný dopis v šifře, vznikla hádanka, která byla nevyřešená více než 200 let. Dokud ji umělá inteligence (AI) nerozluštila během několika hodin. Ať už jde o dešifrování korespondence, nebo o to, aby promluvily starověké ohořelé papyry, AI otevírá nové cesty pro historický výzkum, napsala agentura AFP.