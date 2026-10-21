Souhrn dne
Poslanci o návrhu státního rozpočtu | Witkoff se sešel s Putinem | V Maďarsku zadrželi bývalého šéfa centrální banky Zobrazit

SOUHRN: Zásadní události středy 21. října


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 21. října 2026.

Schillerová ve sněmovně hájila rozpočet. Je to horor, kritizoval ji Hřib

Poslanci začali úvodní kolo debaty nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. V prvním čtení budou schvalovat základní parametry rozpočtu, tedy jeho příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Navrhovaný schodek 386 miliard korun je proti tomu letošnímu schválenému o 76 miliard vyšší. Koalice opět prosadila možnost nočního jednání s ohledem na očekávanou delší debatu, do níž se hlásily tři desítky poslanců.

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Schillerová ve sněmovně hájila rozpočet. Je to horor, kritizoval ji Hřib
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib


Witkoff přivezl Putinovi do Kremlu návrhy na mír, jednali spolu tři hodiny

Existuje základ pro dosažení příměří ve válce na Ukrajině, prohlásil americký vyjednávač Steve Witkoff na úvod středeční schůzky s ruským vládcem. Uvedl, že přivezl návrhy na urovnání konfliktu, a doufá, že Vladimir Putin zváží obnovení americko-rusko-ukrajinských rozhovorů, během nichž by bylo možné posoudit technické otázky, napsaly agentury. Ruská agentura TASS následně uvedla, že jednání mezi Putinem a Witkoffem skončila, trvala asi tři hodiny.

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Witkoff přivezl Putinovi do Kremlu návrhy na mír, jednali spolu tři hodiny
Americký vyjednávač Steve Witkoff (vlevo) a ruský vládce Vladimir Putin, snímek z 21. října 2026
Kontext
Zpomalit Ukrajině Starlink nařídil Musk, píše WSJ
Elon Musk


Rusko zasáhlo univerzitu v Kremenčuku, mrtvé hlásí Kyjev i další oblasti

Ruské drony zabily v Charkovské oblasti dva lidi a zasáhly univerzitní budovu v Kremenčuku v Poltavské oblasti v centrální části země, informovaly místní úřady podle serveru Kyiv Independent. V Kyjevě Rusové zasáhli výškovou budovu, při útoku začala hořet i řada aut. Zemřeli dva lidé, sdělil starosta Vitalij Klyčko. Další dvě oběti hlásí Záporožská oblast. Rusko tvrdí, že sestřelilo několik dronů v okolí Petrohradu.

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Rusko zasáhlo univerzitu v Kremenčuku, mrtvé hlásí Kyjev i další oblasti
Následky ruských útoků na Kyjev, Poltavu a Kremenčuk


Maďarské úřady zadržely šéfa centrální banky z Orbánovy éry

Maďarské úřady zadržely bývalého guvernéra tamní centrální banky Györgyho Matolcsyho společně s několika dalšími osobami v souvislosti s vyšetřováním nadací, které banka založila během jeho působení ve funkci. Podle agentury Telex jsou všichni zadržení ve vazbě.

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Maďarské úřady zadržely šéfa centrální banky z Orbánovy éry
Bývalý guvernér maďarské centrální banky György Matolcsy na snímku z roku 2021


V Praze opět platí cenová regulace taxislužeb s taxametrem

V Praze od středy opět platí cenová regulace taxislužeb s taxametrem, a to v původní výši cenového stropu 42 korun za kilometr a sedm korun za minutu čekání. Informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. Důvodem opatření jsou podle něj stížnosti na vysoké ceny. Úřad původní regulaci od října zrušil s tím, že o tom rozhodlo vedení města. To tehdy popřel primátorův náměstek Jaromír Beránek (Piráti) a uvedl, že bude chtít ukončení regulace zvrátit.

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V Praze opět platí cenová regulace taxislužeb s taxametrem
Ilustrační foto


Slovenský prezident odmítá jmenovat Kuffu ministrem, Danko na něm trvá

Slovenský prezident Peter Pellegrini žádá premiéra Roberta Fica (Smer), aby přehodnotil návrh na jmenování Filipa Kuffy ministrem životního prostředí. Pellegrini to zdůvodnil zahájeným trestním stíháním, jež se týká resortu a které podle hlavy státu může souviset s Kuffovou nynější funkcí náměstka na ministerstvu. Fico v reakci oznámil, že se v nejbližších dnech sejde se šéfem SNS Andrejem Dankem. Ten později potvrdil, že jeho strana na nominaci trvá.

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Slovenský prezident odmítá jmenovat Kuffu ministrem, Danko na něm trvá
Peter Pellegrini


Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž

Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové (UHK) Jan Kříž, bylo mu 51 let. Univerzita zřídila pietní místo v zasedací místnosti rektorátu UHK v Rokitanského ulici, informovali zástupci školy na webu. Kříž byl rektorem od října 2024 a v končícím volebním období také zastupitelem Hradce Králové za ODS. Zemřel po vleklé nemoci.

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Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž
Rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž na snímku z října 2024


Dehonestovaný americký vědec vyhrál soud nad ženou, která ho obvinila. Teď pracuje pro Česko

Sexuální skandál připravil amerického vědce Davida Sabatiniho o prestižní místo i důvěru kolegů. Teprve po pěti letech od začátku kauzy se mu podařilo získat vysoké odškodné od kolegyně, která ho z nevhodného chování obvinila. Vědec v současné době spojil svou kariéru s Českem.

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Dehonestovaný americký vědec vyhrál soud nad ženou, která ho obvinila. Teď pracuje pro Česko
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